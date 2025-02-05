У Росії заявили про готовність до переговорів, однак є кілька "але"

У РФ хочуть, щоб ініціаторами виступили США

Російська сторона заявила в черговий раз про готовність вести діалог із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Однак у Кремлі наголосили, що домовлятися вони збираються у режимі "жорсткого торгу з урахуванням реалій на землі", а перший крок має зробити Америка.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков у відповіді на офіційний запит від РосЗМІ. За його словами, Росія змогла "розбити та зруйнувати плани Байдена" і повернути собі "законне місце у світовій геополітиці".

Рябков повідомив про те, що Росія відкрита до діалогу з адміністрацією Дональда Трампа, однак перший крок до нормалізації двосторонніх відносин мають зробити США. Переговори, за його словами, мають базуватися на основі принципів взаємної поваги та рівноправності.

"Ми відкриті для діалогу, готові домовлятися в режимі жорсткого торгу з урахуванням реалій "на землі" і наших національних інтересів, зумовлених історією і географією. Тож рішення і вибір за Дональдом Трампом і його командою", — резюмував заступник глави МЗС РФ.

Нагадаємо, про готовність Путіна до переговорів із Зеленським прес-секретар глави Росії Дмитро Пєсков сказав на брифінгу 5 лютого, пишуть росЗМІ. Він заявив, що "тут не може і не повинно бути місця емоціям".

Він також додав, що контакти Росії та США по лінії окремих відомств останнім часом посилилися. Що підтверджує і Трамп: 4 лютого він заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України".

Трамп зазначив, що "зробить усе", щоб зупинити війну. Однак жодних деталей свого плану зупинення війни він не надав. Також лідер США не відповів на запитання, чи вимагатиме він від росіян залишити окуповані території України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається представити союзникам план щодо припинення війни. Імовірно, його буде озвучено під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії.