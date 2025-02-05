"Немає місця емоціям". У Путіна заявили, що готові до переговорів із Зеленським

Пєсков не забув згадати, що РФ не вважає Зеленського законним главою України

Прес-секретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не є легітимним главою країни, проте Росія готова до переговорів з ним. Зеленський раніше говорив, що готовий на переговори з Путіним, але той хоче бачити на чолі України свою маріонетку, тому й ставить під сумнів легітимність Зеленського.

Про готовність Путіна до переговорів з Зеленським Пєсков сказав на брифінгу 5 лютого, пишуть росЗМІ. Він заявив, що "тут не може і не повинно бути місця емоціям". Так Пєсков відповів на запитання, чи Путін Зеленського вважає ворогом.

"Тут не може і не має бути місця емоціям. Тут місце юридичного аналізу має бути і абсолютного прагматизму", — сказав Пєсков.

Пєсков додав, що контакти Росії та США по лінії окремих відомств йдуть, останнім часом вони посилилися. Що підтверджує і Трамп: 4 лютого він заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України". Він додав, що "зробить усе", щоб зупинити війну. Однак жодних деталей свого плану зупинення війни він не надав. Також лідер США не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити окуповані території України.

Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів "Телеграфу", чому Трамп та Путін тягнуть із переговорами щодо України. З боку глави Кремля, на його думку, це спосіб маніпулювання.