На крок ближче до миру? У Зеленського розповіли, чого очікують від візиту Келлога в Мюнхен

США точно не будуть вести перемовини про Україну без самої України

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час візиту на безпекову конференцію в Мюнхені може презентувати попередню ідею щодо миру в Україні.

Про це в коментарі видання РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, США обговорюють цей план.

"Я думаю, що США обговорюють цей план. Це буде презентація попередньої конструкції, як я розумію. Десь ще будуть якісь дискусії навколо цього. Адже враховуємо, що РФ хоче отримати максимум з ситуації, вона продовжує максимально вкладатись у війну, ми бачимо як вони збільшують кількість боєзіткнень, продовжують удари КАБами, ракетні дронові удари, вони не зменшують масштаби війни", — зауважив Подоляк.

Радник керівника ОП каже, що Росія не перебудовує назад свою економіку. А навпаки, ще більше мілітаризує її.

Він вважає, що необхідно дочекатись хоча б обрису того, що може запропонувати президент США Дональд Трамп та його команда.

"Комунікації на неформальному рівні йдуть, ви ж бачите, періодично Трамп виходить з певними пропозиціями, безумовно ці елементи нам відомі, але дочекаємось презентації американської формули, як вони це бачать", — сказав радник.

За його словами, США точно не будуть вести перемовини про Україну без самої України. На його думку, Європа також зацікавлена в такому форматі переговорів.

"Попри всі інформаційні конфлікти між США та Європою синхронізація позицій щодо Східної Європи, і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною", — підкреслив він.

Кіт Келлог — що відомо

Кіт Келлог в адміністрації президента США Дональда Трампа обійняв посаду спецпредставника з питань України та Росії. Ще до призначення він представив свій "мирний план" щодо закінчення війни, а зараз виступає за якнайшвидші переговори, припинення вогню та проведення виборів в Україні до кінця 2025 року.

Кіт Келлог підтримує позицію Дональда Трампа про те, що у війні Росії проти України "потрібно знайти способи зупинити вбивства", і це має бути основною частиною "мирної угоди".

За даними видання The Wall Street Journal, Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Сам посадовець раніше заявляв, що ставить собі за мету знайти рішення для завершення конфлікту за 100 днів.

У нещодавньому інтерв'ю на Fox News Келлог наголосив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки, і для цього вже є "надійний план".

За словами спецпредставника, президент США Дональд Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути" та "уміло укладає будь-які угоди".

Він вважає помилкою відмову колишнього лідера США Джо Байдена вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, на відміну від президента Дональда Трампа, який "робить одну чудову річ – він розмовляє як із противниками, так і з союзниками".

Говорячи про можливе введення додаткових санкцій проти Росії, як важеля можливого прогресу у війні, Келлог зазначив, що рішення "залишається за президентом Трампом".

При цьому на його думку, дієвим засобом впливу на РФ може стати зниження ціни на нафти до 45 доларів за барель. Також Келлог не виключає можливості купівлі американської зброї для України за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Спецпосланець Трампа вважає, що обом сторонам конфлікту доведеться піти на поступки, якщо вони хочуть домовитися про завершення війни.

При цьому, за словами Келлога, президент України Зеленський дав зрозуміти, що готовий пом'якшити свою позицію, і лідеру РФ Путіну також доведеться це зробити.

"Ми збираємося провести обговорення з усіма згодом, і, ймовірно, у найближчій перспективі. І це добре для обох сторін", – розповів Кіт Келлог.

Зміст "мирної угоди", яку можуть запропонувати Україні та Росії, в США не розголошують, але Келлог вже озвучив деякі деталі.

За його словами Штати хочуть, щоб в Україні відбулися президентські та парламентські вибори до кінця 2025 року, якщо вдасться домогтися припинення вогню між сторонами.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, це корисно для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є кілька людей, які можуть брати участь у виборах", – зазначив Келлог в інтерв'ю Reuters.

За даними джерел видання, Келлог та інші чиновники Білого дому обговорюють можливість натиснути на Україну, щоб вона погодилася на вибори в рамках перемир'я з РФ, та чи варто наполягати на припиненні вогню, перш ніж укласти угоду про постійний мир. На думку співрозмовників Reuters, відповідальним за переговори з Москвою може стати переможець президентських виборів.

У неділю, 2 лютого, в інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кіт Келлог із командою відвідають Україну найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав, що в адміністрації президента США Дональда Трампа стався серйозний розкол щодо того, що робити з війною в Україні. Радники президента розділилися на два табори, кожен з яких пропонує свій шлях до миру.