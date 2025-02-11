До рівня армії РФ не дотягнемо навіть з миротворцями? Зеленський пояснив, як цього уникнути

Навіть якщо Європа надішле 150 тисяч солдатів, перевага Росії залишиться

Україна підтримує введення миротворців, але як частину гарантій безпеки. Також Київ вважає ідею не життєздатною без участі Сполучених Штатів Америки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian. Він також стверджує, що така місія працюватиме лише за умови її масштабного розгортання.

"Публічні заяви Трампа щодо України досі були розрізненими та часто суперечливими, але одна з тем, яка переважала, полягає в тому, що, хоча він хоче укласти угоду про припинення війни, Європа повинна відповідати за збереження миру після неї. У відповідь президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею європейських миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні в якийсь момент після угоди про припинення вогню", – пише видання.

Володимир Зеленский заявив, що така місія матиме сенс лише за умови її масштабного розгортання.

"Коли мова йде про ідею Еммануеля, якщо це частина [гарантій безпеки – ред.], то так, якщо буде 100-150 000 європейських військ, тоді так. Але навіть тоді ми не були б такого ж рівня військ, як російська армія, яка протистоїть нам", – сказав він.

Європа ще дуже далека від погодження розгортання боєздатних військ в Україні, на яке Путін навряд чи погодиться під час переговорів, і Зеленський сказав, що більш м’яка миротворча місія навряд чи спрацює, якщо вона не прийде з гарантіями, що вона буде протистояти Росії, якщо Москва відновить військові дії.

"Я скажу вам відверто, я не думаю, що війська ООН чи щось подібне колись справді допомагало комусь в історії. Сьогодні ми не можемо реально підтримати цю ідею. Ми за [миротворчий – ред.] контингент, якщо це є частиною гарантій безпеки, і я б ще раз підкреслив, що без Америки це неможливо", – додав він.

Перспектива угоди прискорила дебати щодо так званих європейських черевиків на місцях для підтримки миру, спостереження за припиненням вогню та допомоги у стримуванні Росії від майбутньої агресії. Питання в тому, чиї чоботи, і скільки, і чи погодиться колись Путін, пише The New York Times.

"Деякі європейські країни, серед яких країни Балтії, а також Франція та Британія, висунули можливість ввести частину своїх військ до складу сил в Україні. Високопоставлені німецькі чиновники назвали цю ідею передчасною", – йдеться у публікації.

За винятком членства України в НАТО, яке здається малоймовірним протягом багатьох років, ідея мати велику кількість європейських військ із країн НАТО виглядає необачною для багатьох посадовців та аналітиків.

"Без явної участі Америки в такій операції — з американським повітряним прикриттям, протиповітряною обороною та розвідкою, як людською, так і технічною — європейські війська були б під серйозною загрозою російського зондування та навіть атак", – наголошує NYT.

Нагадаємо, британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф вважає, що Україна має стати членом НАТО і це єдина гарантія безпеки, яка має значення.