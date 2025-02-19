"Рівень дитячого садка": заяви Трампа про Зеленського викликали бурхливу реакцію в Україні

Заяви глави Білого дому викликали реакцію в Україні

Чергові заяви президента США Дональда Трампа у бік президента України Володимира Зеленського не змогли залишитися повз увагу громадськості. Багато хто зазначив, що заяви американського лідера копіюють наративи російської пропаганди, а інші стурбувалися ослабленням США перед посиленням Росії.

Зокрема, популярний блогер Ігор Лаченков зазначив, що росіяни явно впливають на риторику Трампа і від цього страждатиме вся Україна. Він зазначив, що українці, як і раніше, можуть розраховувати лише на себе.

Крім того, блогер жартома запропонував відновити ядерну зброю.

Журналіст Дмитро Гордон, своєю чергою, зазначив, що слова Трампа нічим не аргументовані. Крім того, він додав, що американський президент не став згадувати, що в Україні не може бути виборів під час воєнного стану.

Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач зазначив, що риторика Трампа небезпечна не лише для України, а й для всього цивілізованого світу, зокрема й США. Він наголосив, що росіяни мають властивість будувати плани на тривалі терміни, а тому скористаються моментом, щоб розвалити США зсередини.

На проросійську риторику Трампа також вказав продюсер та сценарист Андрекс Селіванов.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук своєю чергою пожартував, що Трамп робить свої заяви, бо заздрить українцям.

Військовий експерт Микола Бєлєсков зазначив, що заяви Трампа нагадують дитячі образи.

Блогер та публіцист Андрій Плахонін також додав, що американський президент зараз нагадує дитину.

Історик і дипломат Олександр Левченко пожартував про наратив Трампа про те, що війна нібито ніколи не почалася б, якби він був президентом.

Як повідомлялося раніше, політолог Роман Єделєв повідомив "Телеграфу", що Трамп та частина його радників живуть у світі російської пропаганди. Тому зараз Україні треба сфокусуватися на тому, щоб давати відповіді на неправдиві заяви.