Трамп в очередной раз озвучил непрадивый нарратив о том, что США якобы предоставили Украине больше помощи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает озвучивать антиукраинские месседжи. На этот раз во время своего очередного выступления он не нашел ничего лучше, чем соврать, что именно Украина якобы сорвала подписание соглашения о редкоземельных полезных ископаемых.

Об этом он заявил во время своего выступления в Майами. По словам Трампа, это соглашение якобы было нужно для того, чтобы США могли вернуть деньги, потраченные на поддержку Украины. Правда, Трамп предпочел не вспоминать, что вся военная и часть финансовой помощи предоставлялась Соединенными Штатами на безвозвратной и безвозмездной основе.

Также Трамп в очередной раз озвучил ложный нарратив о том, что США якобы предоставили Украине помощи "на $200 млрд больше, чем Европа" – хотя на самом деле объем европейской помощи значительно превышает объем американской. Дальше Трамп вообще начал бредить, заявив, что Европа, мол, "дает деньги под гарантии" и получает средства обратно, а США якобы не получают ничего.

"Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Деньги Европы гарантированы, они получают свои деньги обратно. Это форма займа… Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение о редкоземельных металлах и других вещах, но они нарушили это соглашение. Они нарушили его два дня назад", — заявил он, забыв упомянуть, что соглашение даже не было подписано.

Как сообщал "Телеграф", по оценкам западных экспертов, соглашение о доступе США к редкоземельным металлам Украины, которое отказался подписать Зеленский, было равноценно "экономической колонизации Украины". По мнению бывшего британского дипломата Яна Бонда, похоже, что Трамп действует так, "будто американцы имеют право захватить национальные активы Украины в обмен на помощь, которую они предоставили раньше".

Украинские чиновники работают над предложением, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам страны, но усилит гарантии безопасности США для Украины. Однако соглашение, которое министр финансов США привез в Киев, сравнивают с разделением африканских колоний европейцами в 18 веке. В общем, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался подписывать это соглашение.