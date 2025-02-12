"Не готові просто так віддавати": Зеленський зробив заяву про українські корисні копалини

Зеленський розповів, чому корисні копалини України не повинні дістатись Кремлю

Природні багатства України важливо захистити від рук російських загарбників. Значні поклади корисних копалин наразі окуповані, і це вкрай невигідно.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian. Відео розмови оприлюднила пресслужба глави держави.

За словами президента, на підконтрольній території України ведеться видобуток газу та нафти, проте значні поклади знаходяться на шельфі Чорного моря, який наразі окупований російськими військами. Втрата доступу до цих ресурсів завдає значних економічних збитків державі.

Зеленський наголосив на готовності України до співпраці з американським бізнесом у сфері видобутку та переробки корисних копалин. Така співпраця створить робочі місця для українців та принесе прибуток обом країнам, а також Європі.

Особливу увагу президент звернув на поклади урану та титану, за якими Україна посідає провідні позиції в Європі. А Росія може безкоштовно отримати доступ до цих безцінних ресурсів у разі подальшої окупації.

"Ми не готові просто так віддавати наші ресурси. З точки зору безпеки вкрай небажано, щоб вони опинилися під контролем союзників Росії", — підкреслив президент. Він зазначає, що Росія запросто може віддати ці безцінні ресурси Китаю, Північні Кореї, Ірану чи іншим союзникам як плату за допомогу.

Зеленський зазначив, що Україна вже представила американським партнерам карти покладів корисних копалин. Обговорення потенційної співпраці розпочалося ще у вересні під час зустрічі з президентом США та представниками профільних міністерств.

За словами президента, Україна прагне розробити стратегію використання мінеральної сировини, яка забезпечить її збереження та відповідальне використання. Це питання також важливе в контексті майбутньої відбудови країни.

Також у цьому інтерв'ю Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в ОП. Була також висадка десанту.