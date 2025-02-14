"Україна дуже багата": Келлог пов'язав доступ США до українських ресурсів з гарантіями безпеки для Києва

Келлог пропонує Україні розглядати доступ США до копалин, як обов'язкову частину гарантій безпеки

Спеціальний посланник президента США Кіт Келлог напряму пов'язав гарантії безпеки для України з участю Вашингтона у розробці українських рідкісноземельних копалин. Він вважає, що економічне партнерство між Києвом та Вашингтоном посилить українські позиції та убезпечить Україну від повторного нападу Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox Business. Келлог порадив Україні розглядати спробу США отримати доступ до українських ресурсів саме як додаткову частину гарантій безпеки.

"Я вважаю, що це гарна ідея налагодити таке економічне партнерство, бо це також додає безпеку для України. Коли вони знають, що Сполучені Штати залучені в економіку, і ми маємо економічний інтерес в Україні, це ще одна частина гарантій безпеки для України, і вони мають розглядати це саме так", – сказав він.

Келлог також висловив сподівання, що під час Мюнхенської безпекової конференції Україна погодиться на угоду, яку пропонують США. Сторони напрацюють усі домовленості, які підготують основу для майбутніх кроків двох країн. Погодитися на угоду – це прямий інтерес України.

"Ми говоримо не про один-два долари, ми говоримо про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів в Україні. Україна дуже й дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні використовувати це", – додав спецпосланник.

Зазначимо, що під час візиту в Київ міністра фінансів США Скотта Бессента Україна отримала від Сполучених Штатів перший проєкт угоди про співпрацю у сфері корисних копалин. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ознайомиться з документом і планує зафіксувати конкретні домовленості вже на Мюнхенській безпековій конференції. Проте підписувати щось відразу ж, як на це сподівалися у Вашингтоні, Зеленський не став.