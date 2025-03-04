Вэнс назвал условие для возобновления поставок вооружения в Украину

Кроме того, вице-президент США странно прокомментировал давление на Украину

Во вторник, 4 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что поставки вооружения и военной техники в Украину, которые приостановил Трамп, могут возобновиться.

Для этого Киев должен сесть за стол переговоров и подписать соглашение касательно полезных ископаемых. Такое заявление вице-президент США сделал в беседе с журналистами, пишет CNN.

"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров. И президент пытается послать очень четкое сообщение: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом по минеральному соглашению", — сказал Вэнс.

На вопрос, считает ли он, что сделка по редкоземельным минералам все еще возможна, американский политик ответил: "Я, конечно, верю. И я думаю, что президент по-прежнему привержен сделке по минералам. Я думаю, мы услышали некоторые позитивные вещи, но пока, конечно, нет подписей от наших друзей в Украине".

Вэнс также обвинил украинцев в нежелании "вести переговоры добросовестно" и заявил, что с США обошлись несправедливо, когда речь зашла о помощи Украине. "Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбление американского народа, что европейцы получают более выгодную сделку, чем американский народ", — сказал он.

Кроме того, представители прессы спросили вице-президента США планируется ли ввод дополнительных санкций против России, чтобы оказать давление на обе стороны и усадить их за стол переговоров, поскольку пока давление используется только в отношении Украины.

"На самом деле, я не думаю, что это правильно. У нас всё ещё есть ряд санкций, которые наложены на русских. И мы действительно считаем, что русские испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", – сказал Вэнс.

Остановку военной помощи Украине официально прокомментировал и спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Он назвал ее временной паузой. Джонсон отметил, что Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о минералах, а Зеленский должен "исправить произошедшее на прошлой неделе".