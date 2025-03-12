У Путіна вперше відреагували на переговори США та України

Американська сторона передасть росіянам детальну інформацію про суть розмов на зустрічі в Джидді

Росія уважно вивчає заяви, зроблені під час зустрічі делегацій України та Штатів у Саудівській Аравії 11 березня. Не виключається можливість проведення телефонної розмови російського президента Володимира Путіна та голови Білого дому Дональда Трампа.

Таку заяву зробив речник Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу. Його цитати наводить Meduza.

"Ми уважно вивчаємо ті заяви, які зроблені за підсумками зустрічі. Знайомимося з текстом спільної заяви, яку було ухвалено в Джидді. Ми виходимо з того, що держсекретар США Марко Рубіо і помічник з національної безпеки Майкл Волтц різними каналами цими днями проінформують нас про деталі переговорів, які відбулися, і досягнуті розуміння", — заявив Пєсков.

Крім того, речник Путіна не виключає, що може виникнути питання телефонної розмови на "вищому рівні". Якщо відповідна потреба виникне — вона буде організована в найкоротші терміни.

Переговори у Саудівській Аравії

У вівторок, 11 березня, у місті Джидда Саудівської Аравії відбулася зустріч делегацій України та Штатів. Близько восьми годин тривав діалог між двома країнами. За підсумками зустрічі вдалося досягти деяких результатів:

Київ та Вашингтон підпишуть угоду щодо рідкісноземів;

Україна погоджується на 30-денний режим припинення вогню;

США відновили військову допомогу та обмін розвідданими;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення переговорів радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що Україна готова до припинення вогню і висловив сподівання, що росіяни також погодяться на це.

Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираюся зустрітися з Володимиром Путіним найближчим часом.