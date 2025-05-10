Укр

Готовятся пускать "Орешник"? Россияне закрыли небо над одним из ракетных полигонов

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Россияне дважды во время пусков закрывали воздух над "Капустиным Яром" Новость обновлена 10 мая 2025, 00:30
Россияне дважды во время пусков закрывали воздух над "Капустиным Яром". Фото Колаж Телеграфу

Россияне могут готовиться к запуску своего распиаренного "Орешника"

Российские оккупанты выпустили сообщение о закрытии воздушного пространства над ракетным полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области РФ с 06:00 12 мая до 06:00 13 мая. С этого полигона россияне обычно совершают пуски своей "аналоговнетной" ракеты "Орешник".

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы. Отмечается, что россияне дважды закрывали воздушное пространство над "Капустиным Яром", когда запускали "Орешник" — первый раз ракета смогла взлететь и ударила по Днепру, во второй раз взлетела, но внезапно упала. Также сообщается, что общее перекрытие зоны полетов над полигоном вообще действует со 2 апреля по 1 июля 2025 года, дополнительное сообщение может быть связано именно с повышенной вероятностью пусков ракеты.

Отметим, что посольство США в Украине предупредило о возможной масштабной воздушной атаке России. Интересно, что предупреждение было сделано после угроз Кремля ударить "Орешником" по Украине. Точной даты не называют, однако отмечается, что это может произойти в ближайшие дни: мишенью, скорее всего, оккупанты могут сделать Киев.

Напомним, что перед 9 мая ряд российских пабликов практически одновременно выпустили посты с новостью о якобы возможном ударе ракетой "Орешник" по Украине. Однако уже понятно, что это очередной блеф и ложь: даже если эта ракета действительно существует (а не очередная неудачная копия российской "перспективной" РС-26 "Рубеж"), то вряд ли Путин будет бить ею по Украине 9 мая.

Как сообщалось ранее, впервые россияне использовали "Орешник" для удара по Днепру в ноябре 2024 года. Тогда он сбросил 36 инертных боеприпасов на ракетный комплекс "Южмаш". Второй раз о запусках сообщали в начале февраля, однако тогда ракета не смогла покинуть пределы России. В 2025 году она перестала упоминаться в выступлениях российских пропагандистов и чиновников.

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#Украина #Россия #Война #Ракета Орешник