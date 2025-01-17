Нікого не лякає? У 2025 році російська влада забула про "Орєшнік" — інфографіка

Ще місяць тому "Орєшнік" не сходив з вуст російських політиків

Ракетна система "Орєшнік", якою президент Росії Володимир Путін намагався залякувати Захід та Україну, перестала згадуватися у виступах російських офіційних осіб.

Про це свідчить проведений "Агентством" аналіз повідомлень ТАРС. Про "Орєшнік" не згадали навіть після наймасштабнішого удару українськими дронами по Росії, в ході якого використовувалися, у тому числі західні ракети.

"Перша згадка "Орєшніка" в офіційних заявах відбулася у виступі Путіна 21 листопада. Тоді президент вперше назвав ракету, якою вранці того ж дня було завдано удару по промисловому об’єкту в місті Дніпро. Після цього за чотири дні, що залишилися до кінця тижня, російська влада згадала ракету у своїх заявах 12 разів, у тому числі Дмитро Медведєв, прессекретар Дмитро Пєсков, командувач Ракетними військами стратегічного призначення (РВСП) Сергій Каракаєв, сам Путін, а також Марія Захарова", – йдеться у публікації.

Зазначається, що протягом наступного тижня представники російської влади згадали про цю ракетну систему 11 разів. Голова партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов навіть приходив на засідання Держдуми у футболці із зображенням Путіна та написом "Крєпкій Орєшнік". За футболку Миронова похвалив речник Держдуми В’ячеслав Володін.

"Стільки ж згадок (11) було у виступах російських офіційних осіб на тижні з 2 по 8 грудня. З 9 по 15 грудня кількість згадок скоротилася до чотирьох, але на тижні з 16 по 22 грудня знову зросла до 12. В останній день цього тижня Путін хвалився своєю участю у розробці ракети", – пишуть журналісти.

Востаннє російський диктатор згадав про свою улюблену лякалку на різдвяному тижні. 26 грудня він говорив, що не виключає застосування цієї ракети "і сьогодні, і завтра, якщо буде така необхідність". Журналісти зазначають, що слідом за Путіним про ракету забули й інші російські офіційні особи.

Тим часом у російських супермаркетах з’явилося печиво з назвою "Снаряди для Орєшніка з вареним згущеним молоком". Назва цього продукту має відсилання до ракети, якою Росія вдарила по Дніпру у листопаді 2024 року.