Росія погодиться, я приїду: Трамп заявив про намір відвідати зустріч у Стамбулі

Наразі точно невідомо, чи відвідає він переговори

Американський президент Дональд Трамп заявив, що роздумує над можливістю долучитися до теоретичної зустрічі української та російської делегації у Стамбулі. Попередньо, вона має статися у четвер, 15 квітня.

Про це Трамп повідомив під час зустрічі з журналістами у Білому Домі. Він також повідомив, що впевнений в тому, що Росія прийме пропозицію про 30-денне перемир'я.

"Я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", — заявив Трамп

Попередньо, на цих переговорах має бути присутній і президент України Володимир Зеленський. Раніше він вже казав, що готовий зустрітися з Путіним особисто, але лише у разі прийняття Росією рішення про підтримку ініціативи щодо 30-денного припинення вогню.

Разом з тим, в Росії вже спростували можливість особистої зустрічі президентів РФ та України та заявили, що перемовини мають вести спеціальні представники.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Москва проігнорувала заклики до перемир’я в Україні, з якими ще у суботу виступили президент Володимир Зеленський та лідери Європейського Союзу. Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Ба більше — вже в ніч на понеділок російські війська відновили обстріли українських позицій.