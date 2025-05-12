"США не хочуть…". Чи справді Трамп може вийти з переговорів

Не все залежить від Києва

Питання можливого виходу США з переговорного процесу з наближення миру в Україну і досі хвилює багатьох. Однак Київ зробить максимум, аби війна закінчилась якмога швидше.

Про це сказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-України. За його словами, США та президент Дональд Трамп насправді не хочуть бути в переговорах, які не матимуть успіху.

"Я точно вважаю, що президент Трамп, Сполучені Штати не захочуть бути в процесі, у якого немає успішного завершення. І точно можу сказати, що Україна ніколи не дасть Америці таке відчуття", — каже Єрмак.

Він додає, що відчуття безнадійності та неможливості вирішення питання війни Штатам може дати тільки Росія та її очільник Володимир Путін. Адже війну почала саме РФ і вона виступає агресор. Однак наразі і надалі Штати, на думку Єрмака, будуть з Україною і підтримуватимуть її.

"І останні події, підписана і ратифікована конституційною більшістю угода про надра, свідчить про те, що все-таки в нас набагато більше шансів бути з Америкою партнерами і друзями", — резюмував голова ОП.

Нагадаємо, що наразі США не виходять з переговорів. Віцепрезидент США Джей Ді Венс взяв ще 100 днів, протягом яких адміністрація Трампа буде нібито зближувати Росію та Україну, адже зараз між їхніми мирними пропозиціями "дуже велика прірва".

Раніше "Телеграф" розказував, що Єрмак пояснив нюанси переговорів із Росією.