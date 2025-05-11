У Путіна назвали умови для переговорів з Україною у Стамбулі

У Путіна знайшли нові вимоги

У Кремлі озвучили умови для переговорів щодо України. Це сталось після того, як Путін запропонував продовжити перемовини 2022 року у Стамбулі.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що запропоновані Росією переговори щодо ситуації в Україні мають враховувати результати зустрічей, які були перервані у 2022 році. Також російська сторона наполягає на врахуванні поточної ситуації "на землі". Його слова передають росЗМІ.

Про це Ушаков заявив журналістам, відповідаючи на запитання щодо умов можливих переговорів у Стамбулі. "З огляду на це, з урахуванням, природно, з урахуванням реальної ситуації", — так помічник Путіна окреслив позицію Москви.

На запитання про те, хто представлятиме Росію на переговорах, Ушаков відповів: "Президент дасть команду, тоді оголосимо". Глава Кремля також зазначив, що Росія нібито налаштована на серйозні переговори з Києвом з метою досягнення довгострокового миру.

Нагадаємо, що 29 березня 2022 року у Стамбулі проходили переговори між представниками України та Росії. На цих переговорах російська сторона висувала вимоги щодо повного нейтралітету України, скорочення чисельності наших збройних сил, а також прагнула зберегти під своїм контролем окуповані українські території. Сторони змогли узгодити більшість пунктів, залишивши лише кілька невирішених питань для обговорення на особистій зустрічі президентів України та Росії, яка так і не відбулася.

Варто зазначити, що Москва ніколи не відмовлялася від концепції "стамбульської угоди". Представники Путіна неодноразово заявляли про готовність вести переговори "на основі стамбульських домовленостей і фактичної ситуації на місцях". Проте згідно з цими домовленостями, справжній намір Росії полягав у тому, щоб позбавити Україну її військового потенціалу та національної ідентичності.

Раніше "Телеграф" також писав, як в Україні реагують на пропозицію Путіна. Експерти закликають не вестись на цю імітацію Путіна щодо мирних переговорів