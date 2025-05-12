Россия согласится, я приеду: Трамп заявил о намерении посетить встречу в Стамбуле

Пока точно неизвестно, посетит ли он переговоры

Американский президент Дональд Трамп заявил, что размышляет о возможности приобщиться к теоретической встрече украинской и российской делегации в Стамбуле. Предварительно она должна произойти в четверг, 15 апреля.

Об этом Трамп сообщил во время встречи с журналистами в Белом Доме. Он также сообщил, что уверен в том, что Россия примет предложение о 30-дневном перемирии.

"Я верю, что оба лидера будут там. Я думал о том, чтобы лично поехать в Стамбул", — заявил Трамп.

Предварительно на этих переговорах должен присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер уже говорил, что готов встретиться с Путиным лично, но только в случае принятия Россией решения о поддержке инициативы по 30-дневному прекращению огня.

Вместе с тем в России уже опровергли возможность личной встречи президентов РФ и Украины и заявили, что переговоры должны вести специальные представители.

Напомним, Телеграф писал, что Москва проигнорировала призывы к перемирию в Украине, с которыми еще в субботу выступили президент Владимир Зеленский и лидеры Европейского Союза. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Более того, уже в ночь на понедельник российские войска возобновили обстрелы украинских позиций.