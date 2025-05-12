Трампа знову хочуть судити: чому цього разу

Що не так з катарським подарунком Трампу

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується прийняти літак Boeing 747-8 як подарунок від катарської королівської родини. Цей розкішний літак планують оснастити для використання як тимчасовий Air Force One, а після каденції Трампа його передадуть до президентської бібліотеки як історичний експонат.

За даними агентства Reuters, вартість нового комерційного Boeing 747-8 становить близько 400 мільйонів доларів. Цей літак може стати одним із найцінніших подарунків, які коли-небудь отримував уряд США.

Пізно ввечері у неділю, 11 травня, Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social фактично підтвердив цю пропозицію. Президент висловив невдоволення тим, що демократи виступають проти прийняття "безкоштовного літака" для заміни старого Air Force One.

"Той факт, що Міністерство оборони отримує в подарунок БЕЗКОШТОВНО літак 747 для тимчасової заміни 40-річного Air Force One в рамках прозорої угоди, настільки турбує демократів, що вони наполягають на оплаті величезної суми за літак", – написав Трамп.

Boeing 747-8

Представники демократичної партії та прихильники етичного урядування гостро розкритикували цю ініціативу. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер написав у соціальній мережі X: "Ніщо так не говорить "Америка понад усе", як Air Force One, представлений Катаром. Це не просто хабарництво, це високоякісний іноземний вплив із додатковим простором для ніг".

Утім, прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт запевнила, що будь-який подарунок від іноземного уряду приймається у повній відповідності до чинного законодавства. "Адміністрація президента Трампа прагне повної прозорості", – підкреслила вона.

Boeing 747-8

Речник Катару Алі Аль-Ансарі повідомив виданню New York Times, що питання передачі літака все ще розглядається, а остаточне рішення поки не прийнято.

Президент Трамп особисто оглянув катарський 747-8 у лютому, коли той був припаркований у міжнародному аеропорту Палм-Біч у Флориді. Білий дім тоді пояснив, що це було зроблено для кращого розуміння, як налаштовуватимуться оновлені літаки Air Force One.

Літак, який оглядав Трамп у лютому 2025 року - фото Getty Images

Boeing 747-8

Організація "Громадяни за відповідальність та етику" у Вашингтон такожі висловила занепокоєння щодо можливого порушення конституційної заборони на прийняття подарунків від іноземних урядів без схвалення Конгресу. "Це справді схоже на те, що іноземна країна, з якою президент має особисті ділові стосунки, дарує йому подарунок вартістю 400 мільйонів доларів безпосередньо перед зустріччю з главою держави", – заявив речник організації Джордан Лібовіц.

Цього тижня Дональд Трамп планує відвідати Катар під час своєї поїздки на Близький Схід. За даними джерел, літак не буде офіційно представлений чи прийнятий під час цього візиту.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп анонсував нове "історичне рішення". Тепер взявся за ціни на ліки.