Абрамович снова всплыл рядом с Путиным: где был миллиардер и что известно о его участии в переговорах

Его возвращение в Кремль привлекает внимание, ведь именно Абрамович раньше неоднократно выступал посредником между Киевом и Москвой.

В преддверии нового раунда переговоров в Стамбуле, назначенного на 15 мая, Роман Абрамович появился в Кремле на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров под председательством Владимира Путина. Это первое официальное появление олигарха на публике после продолжительной паузы.

Напомним, Абрамович присутствовал на нескольких этапах переговорного процесса — от первых встреч в Стамбуле до подписания "зернового соглашения". Хотя формально он не входил в состав делегации РФ, по словам спикера Путина Дмитрия Пескова, миллиардер был "вовлечен в обеспечение контактов" с украинской стороной.

Его участие оставалось кулуарным, но ощутимым. Источники сообщали, что он участвовал в переговорном процессе по собственной инициативе, а его кандидатуру согласовывал сам президент РФ. В 2022 году Абрамович даже дважды посещал Киев. В комментарии "Телеграфу" президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это и не комментировал формат встреч.

По данным инсайдеров Bloomberg, Абрамович вместе с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом способствовал обмену пленными — в частности, речь идет об увольнении защитников "Азовстали". Итальянская газета Ansa сообщала о присутствии Абрамовича на подписании зернового соглашения в Стамбуле.

Также, по информации The Wall Street Journal в 2023 году, он помогал согласовывать более узкие договоренности — вывоз украинского зерна и аммиака из России и т.д.

Куда исчезал Абрамович?

После введения санкций со стороны ЕС и Британии в 2022 году он много времени проводит в Турции. Что символично именно в Стамбуле. Миллиардер продолжает жить роскошно, также бывает в Израиле и периодически возвращается в Россию. Считается, что он продолжает инвестиции в разные стартапы, несмотря на санкции в Европе.

Роман Абрамович с шеф-поваром Омером Атайсином в Стамбуле

Абрамович решил раскрыть карты

Этим летом выйдет книга журналиста Ника Пьюревела о продаже футбольного клуба "Челси", в которой впервые за долгое время будет опубликовано обширное интервью Абрамовича. Помимо футбольной темы миллиардер впервые публично прокомментирует свое участие в мирных переговорах, а также инцидент с возможным отравлением во время одного из раундов в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время переговоров в Стамбуле, если российский президент Владимир Путин появится на них, речь пойдет о прекращении огня и обмене всех украинских пленных.