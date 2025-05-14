Довіри не буде, але потрібен результат: Зеленський сказав, про що буде говорити з Путіним

Українці не будуть довіряти росіянам. Росіяни українцям теж довіряти не будуть, але це нікого не хвилює

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо російський правитель Володимир Путін приїде до Стамбула, він буде говорити з ним про дві речі – повне припинення вогню та обмін всіх полонених. Більше нічого обговорювати з Путіним не планується.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю французькому виданню Liberation. Український президент підкреслив, що потрібен перш за все результат цих переговорів, якщо вони взагалі відбудуться.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", – сказав він.

Зеленський акцентував на тому, що українці не будуть довіряти росіянам (росіяни українцям теж довіряти не будуть, але це нікого не хвилює). Україна вважає, що тільки зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання Кремлем будь-яких домовленостей: потрібно знайти надійне та збалансоване посередництво, яке поважатиметься обома сторонами. Можливим гарантом механізмів контролю дотримання домовленостей можуть стати США, а присутність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може змусити Путіна приїхати.

"Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка", – додав Зеленський.

Президент також зазначив, що потрібні нові жорсткі санкції проти Росії з боку США та Європейського Союзу. Війну потрібно припиняти, вона може тривати довго, але Україна навряд чи витримає вічну війну.

"Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає… Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. Президент США Дональд Трамп пізніше сказав, що вона все ж таки відбудеться і навіть висловив готовність прилетіти до Стамбула особисто, щоб теж взяти участь у переговорах. Проте у Кремлі поки не давали чіткої відповіді на питання, чи полетить Путін до Стамбула 15 травня. За попередньою інформацією, туди відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова. Невідомо, чи буде зустрічатися з ними Зеленський.