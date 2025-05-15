Без нього вода не освятиться? Трамп назвав головну умову успіху переговорів між Україною та Росією

Він оголосив запоруку вдалих переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між Україною та Росією не зрушать з місця без його особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. На його переконання, жодні делегації не здатні досягти прориву без участі перших осіб.

Про це очільник Штатів заявив на борту президентського літака перед приземленням у Дубаї. Коментуючи рівень російської делегації в Туреччині, які вже віддали критиці в Україні та Європі, Трамп сказав, що "взагалі нічого не знає про цю делегацію" і не відчуває розчарування.

"Ми щойно отримали чотири трильйони доларів, а ви питаєте про делегацію. Я навіть не перевіряв", – заявив Трамп. Щодо заяви про гроші, він мав на увазі підписану угоду з Катаром.

За словами американського лідера, Путін нібито мав намір приїхати до Стамбула, "але тільки в разі, якби туди прибув і я". У Кремлі раніше підтвердили, що російський президент не планує участі в переговорах, хоча делегація РФ вже прибула до Туреччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі заявляють про готовність до "серйозної професійної роботи", проте на Заході дедалі більше сумнівів щодо щирості намірів Москви. Представники ЄС та НАТО вже висловили припущення, що таким чином Росія лише намагається виграти час і уникнути нових санкцій.