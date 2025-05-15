Без него вода не освятится? Трамп назвал главное условие успеха переговоров между Украиной и Россией

Он объявил залог удачных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией не сдвинутся с места без его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его убеждению, никакие делегации не способны добиться прорыва без участия первых лиц.

Об этом глава Штатов заявил на борту президентского самолета перед приземлением в Дубае. Комментируя уровень российской делегации в Турции, уже отдавших критике в Украине и Европе, Трамп сказал, что "вообще ничего не знает об этой делегации" и не испытывает разочарования.

"Мы только что получили четыре триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации. Я даже не проверял", – заявил Трамп. Относительно заявления о деньгах он имел в виду подписанное соглашение с Катаром.

По словам американского лидера, Путин якобы намеревался приехать в Стамбул, "но только в том случае, если бы туда прибыл и я". В Кремле ранее подтвердили, что российский президент не планирует участия в переговорах, хотя делегация РФ уже прибыла в Турцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кремле заявляют о готовности к "серьезной профессиональной работе", однако на Западе все больше сомнений в искренности намерений Москвы. Представители ЕС и НАТО уже предположили, что таким образом Россия только пытается выиграть время и избежать новых санкций.