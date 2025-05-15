Трамп закрутить гайки на максимум? У США назвали спосіб покарати Путіна за зрив переговорів

Впливова консервативна газета виступила з порадами для президента США.

"Якщо Росія не погодиться на мир, США мають посилити допомогу Україні", — йдеться у редакційній колонці газети The New York Post, яка є однією з найстаріших у США. Видання, яке вважається консервативним, належить корпорації News Corp, яку контролює родина американських медіамагнатів Мердоків. Вони ж володіють і "республіканським каналом" Fox News, повідомляє "Телеграф".

"Переговори між Москвою і Києвом, що відбудуться в четвер у Туреччині, стануть черговим випробуванням того, чи справді Володимир Путін налаштований на припинення вогню, — зазначається у тексті. — А якщо Путін провалить це, то випробування очікує і президента Дональда Трампа".

ЗМІ нагадує, як президент США висловлював оптимізм, заявляючи, що з переговорів може вийти "щось досить хороше".

"Проте Москва і раніше вдавала, що зацікавлена в мирі, лише для того, щоб показати свою справжню сутність.

Пам'ятайте, що саме Путін розпочав цю війну і порушив попередні умови припинення вогню.

Поки він вірить, що може отримати якусь перевагу, він буде продовжувати свої атаки — незалежно від того, на що він "погоджується", — пишуть журналісти.

Добре, що Трамп погрожує Москві вторинними санкціями, якщо угоди не буде досягнуто, зазначає редакція The New York Post.

"Російська економіка вже є нестабільною, і вона серйозно постраждає від додаткових ударів. Але для того, щоб змусити Путіна прийняти будь-яку реалістичну мирну угоду, Трамп і Захід, ймовірно, також повинні будуть збільшити допомогу Києву — особливо військову: зброю та обладнання, які можуть змінити ситуацію на поле бою", — йдеться у колонці.

За даними Інституту вивчення війни, Росія зазнає "значних" і зростаючих втрат особового складу на кожну квадратну милю здобутої території. Водночас вона має ресурси для поповнення цих втрат.

"Україні вкрай необхідно підвищити ціну для Росії на полі бою — якщо не зупинити, то хоча б відкинути назад її останні наступи.

І найкраща новина: Трамп, схоже, дедалі більше усвідомлює, що головна перепона на шляху до миру — це Путін, а не Володимир Зеленський.

Якщо він справді хоче якнайшвидше завершити війну, то має закрутити [Путіну] гайки до межі", — підсумовують у газеті.

Раніше "Телеграф" писав, що до Анталії прилетів державний секретар США Марко Рубіо у супроводі автора законопроєкту про нові санкції проти Росії, сенатора Ліндсі Грема.