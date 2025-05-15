У султанському палаці? Де і коли розпочнуться переговори у Стамбулі (фото)

Саме там українська та російська делегації вели перемовини у 2022 році

Переговори у Стамбулі щодо війни в Україні пройдуть 15 травня. Росіяни вже намагаються "підставити" Київ.

Росіяни намагаються маніпулювати

РосЗМІ розповсюджують інформацію, переговори між Україною та Росією нібито мають розпочатися о 10:00. Проте ця інформація не відповідає дійсності, повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по Москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований. Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", — написав він у Telegram.

Що відомо про місце зустрічі

За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори відбудуться у резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору у Стамбулі. Саме у палаці Долмабахче проходили й попередні переговори між Україною та РФ у 2022 році. Це — одна з найкрасивіших пам'яток не лише в Туреччині, а й у всьому світі.

Палац Долмабахче — що в перекладі з турецької означає "насипний сад" — історична будівля, яку називали європейським капризом султана Абдула-Меджида I. Турецький падишах мріяв створити розкішний палац у європейському стилі рококо та бароко на березі Босфору. Архітектором споруди був Амір Бальян з Вірменії, будівництво розпочалося у 1842 році та тривало до 1853 року.

Палац має 285 кімнат, 44 просторі зали, 68 туалетів і 6 турецьких лазень. На один лише декор Долмабахче пішло 14 тонн золота. А загальна вартість матеріалів для будівництва становила 5 мільйонів золотих фунтів. Загальна площа палацового комплексу – 110 тисяч квадратних метрів. Будівля складається з трьох частин: Селямлик (кімнати для гостей), гарем та Церемоніальний (тронний) зал.

Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Джерела "Телеграфа" у Стамбулі повідомили, що о 13:00 президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Відповідно до повідомлення турецької сторони, зустріч відбудеться в Анкарі в Президентському комплексі.

На 13 годину запланована офіційна церемонія привітання, після якої має розпочатися двостороння президентська зустріч. Чи буде спільна пресконференція після закінчення переговорів, поки невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про переговірників, яких глава РФ Володимир Путін відправив у Стамбул. Дехто з них вже брав участь у переговорах з Україною.