"Надихнувся" парадом в Москві? Трамп пустить по Вашингтону танки на честь свого дня народження

Плани Трампа провести парад вже розкритикували його противники, які назвали це демонстрацією влади в стилі авторитарних режимів

У Вашингтоні в рамках подвійного свята – дня народження президента США Дональда Трампа та 250 років зі дня створення Армії США – планується влаштувати військовий парад, де пройде бронетехніка. Зокрема, планується, що вулицями столиці Сполучених Штатів пройдуть 25 танків M1 Abrams.

Про це повідомляє Reuters. У матеріалі сказано, що американська армія й до цього планувала участь військових та техніки у параді на Національній алеї у Вашингтоні на честь річниці – 14 червня 2025 року буде 250 років з того дня, як було створено перші збройні сили США. Проте тепер парад збігається із планами президента Трампа, якому виповниться 79 років.

Загалом армія планує перекинути до Вашингтону щонайменше 6,5 тисячі військових, 150 одиниць техніки та 50 літаків. Один з чиновників уряду США, з яким поговорили журналісти, оцінив вартість проведення святкування у суму від 25 до 45 млн доларів, але парад буде коштувати лише частину з цієї суми – "кілька мільйонів". Ці підрахунки не включають витрати федерального уряду на прибирання сміття після свята та на ремонт доріг, по яких пройде 25 надважких танків.

Плани Трампа провести парад вже розкритикували його противники, які назвали це демонстрацією влади в стилі авторитарних режимів. Крім того, Трампа звинуватили у марнотратстві, оскільки він готовий змусити уряд нести витрати на парад на тлі того, що раніше президент США оголосив про скорочення видатків федерального уряду.

Відомо, що Трамп хотів провести величезний військовий парад після того, як у 2017 році побував у Франції та разом з президентом Еммануелем Макроном спостерігав за французькими військами у Парижі. Тоді Пентагон оцінив витрати на проведення такого параду в 90 млн доларів, тому Трампу довелося обмежитися демонстрацією військової техніки у Вашингтоні 4 липня 2019 року. Але зараз ніщо та ніхто не може завадити президенту США втілити мрію у життя – особливо враховуючи те, що військові паради в США дуже рідкісне явище.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто із зірок приїхав на парад Путіна 9 травня. На Червоній Площі в Москві засвітився американський актор Стівен Сігал і не лише. Окрім цього, подивитися військовий парад на Красній площі у Москві 9 травня приїхали майже три десятки міжнародних діячів. І всі вони мали свої резони для візиту до країни-агресора.