Трамп змусить Путіна приїхати на переговори із Зеленським? Він навіть назвав дату

Трамп заявив про готовність поїхати до Туреччини

У четвер відбудуться переговори України та Росії в Стамбулі. Володимир Путін на них не з’явився, натомість відправив чотирьох гравців не найвищого ешелону влади. В українській делегації, окрім президента Володимира Зеленського, міністр оборони, міністр закордонних справ тощо. Долучитись до діалогу може і Дональд Трамп, щоправда, не у четвер, 15 травня.

"Я б поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно для українсько-російських переговорів", — цитує президента США Clash Report. Трамп і раніше не виключав таку можливість. Проте попередньо планувався візит спецпредставників Білого дому Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

Раніше повідомлялось, що Трамп планував їхати, щоб зустрітись з обома президентами. Він також заявив, що пов'язує неявку Путіна саме із тим, що не приїхав сам.

Нагадаємо — Володимир Зеленський висловився рішуче щодо того, що хоче зустрітися саме із російським президентом. Те, що той не приїхав, руйнує російську пропаганду щодо того, що Україна не готова до діалогу, стверджує голова ГУР Кирило Буданов. Андрій Єрмак, який також присутній на перемовинах, раніше зазначав, що неявка Путіна підкреслить, що він не хоче закінчувати війну.

"Телеграф" розповідав, що саме Путін запропонував провести переговори. Трамп ідею підтримав. Але коли Зеленський висловив готовність до відкритого діалогу, Росія дала задню.