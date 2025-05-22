"Путин скажет что угодно…" Главред Forbes US дал важный совет Трампу по Украине

Главный редактор Forbes Стив Форбс убежден — Кремль реагирует только на силу

Россия не прекращает военное вторжение в Украину, потому что российский президент Владимир Путин считает, что российские военные имеют преимущество и смогут достичь целей агрессора. Он среагирует лишь на ответную силу, считает главный редактор издания Forbes, Стив Форбс.

Он является сторонником Дональда Трампа, однако дал президенту США важный совет по действиям России в своем интервью. Форбс отмечает — реального соглашения можно достичь "только при наличии силы". Слова, по его мнению, не останавливают войну.

Стив Форбс

В частности, он говорит, что в США есть тысячи самолетов-шутрмовиков A-10 Warthog (ред. — одноместный штурмовик A-10 Thunderbolt II), сотни таких нужно предоставить Украине. Только так Путин поймет, что начинает проигрывать.

"Сработает только сила на поле боя, словами здесь не поможешь, — говорит Форбс и подчеркивает — Путин скажет что угодно, чтобы соблазнить вас, как он пытается сделать с посланником Трампа — Стивом Виткоффом". Аналогично жестко он рекомендует действовать и с Ираном.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мнении политолога Олега Постернака, считающего, что только физическое уничтожение Путина и его сторонников остановит войну. При этом сделать это может внутренняя сила — та же российская армия.