Екскандидат запевнив, що нібито не є членом будь-якої політичної сили та не збирається створювати власну партію

В Румунії так званий "політик" та кандидат-невдаха, ультраправий проросійський фашист Келін Джорджеску після завершення президентських виборів, де переміг проєвропейський кандидат Нікушор Дан, заявив, що закінчує політичну кар'єру. Але пообіцяв повернутися, "якщо це буде необхідно".

Про це повідомили румунські видання із посиланням на відеозвернення Джорджеску, яке він виклав у соціальних мережах. Екскандидат у президенти зокрема сказав, що ухвалив рішення припинити брати участь у політичному житті Румунії та стати звичайним громадянином.

Джорджеску, який міг би стати прем'єр-міністром, якби на виборах переміг його симпатік, ультраправий путініст Джордже Сіміон, запевнив, що збирається "жити життя". Він запевнив, що нібито не є членом будь-якої політичної сили та не збирається створювати власну партію, або обіймати державні посади. Хоча поспішив обмовитися, що не виключає повернення до політики – якщо "з'явиться реальний шанс".

"Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров'я після всіх потрясінь останнього часу… Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", – заявив Джорджеску.

Нагадаємо, що наприкінці листопада минулого року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, на яких сенсаційно переміг Джорджеску. Як виявилося, його підтримували росіяни через китайську соцмережу TikTok, вклавши десятки мільйонів доларів у його розкрутку. При цьому сам Джорджеску, відомий прихильник фашистів, якому на опитуваннях не давали навіть кількох процентів, заявляв, що його кампанію нібито ніхто не фінансує. Через це 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. З цього приводу віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував істерику під час Мюнхенської безпекової конференції.

26 лютого 2025 року Джорджеску затримали правоохоронні органи. Йому висунули звинувачення у причетності до організації з фашистським характером та у пропаганді публічних осіб, винних у злочинах геноциду чи воєнних злочинах, у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії та інших злочинах, пов'язаних з виборами. За адресами, які були пов'язані з "політиком" та його оточенням, провели обшуки, під час яких виявили величезні суми у доларах готівкою, документи щодо його зв'язків з Росією та багато штурмового озброєння.

Майже відразу ж після цього румунська державна безпека розгромила таємну організацію, яка готувала державний переворот в інтересах Кремля. Як виявилося, Джорджеску був тісно пов'язаний з цією групою. З огляду на все це, "політика", який став фігурантом низки кримінальних справ, відсторонили від участі у виборах.