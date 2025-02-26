В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти: Джорджеску звинувачують у фашизмі

Під час обшуків у соратників Джорджеску виявлено 1,5 мільйона євро

Вдень 26 лютого 2025 року кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску був затриманий поліцією та доставлений до Генеральної прокуратури для допиту. Затримання відбулося на підставі ордера на доставлення особи до суду.

Про це повідомляють в antena3.ro з посиланням на джерела з правоохоронних органів. Румунського політика пов'язують зокрема з Кадировим та Дугіним

Джорджеску звинувачується у причетності до організації з фашистським характером та у пропаганді публічно осіб, винних у злочинах геноциду чи воєнних злочинах. Крім того, його звинувачують у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії та інших злочинах, пов'язаних з виборами.

Подробиці

Цього ж дня відбулися обшуки в осіб, пов'язаних з Джорджеску, зокрема щодо Хораціу Потра, керівника його охорони. Під час обшуків було вилучено понад 1,5 мільйона євро, частина з яких була знайдена у сейфах Потра.

Джорджеску раніше заявляв, що його виборча кампанія була повністю безплатною і не фінансувалася ніким. Однак існує підозра щодо можливого фінансування його кампанії з Росії через різних посередникыв та організації.

Крім того, Джорджеску оточений особами з глибокими зв'язками з Росією, включаючи лідерів чеченських бойовиків Рамзана Кадирова. Сам Джорджеску зустрічався з ідеологом Володимира Путіна Олександром Дугіним.

Ці події відбуваються на тлі розслідування щодо можливих порушень під час виборчої кампанії та звинувачень у спробі маніпулювати громадською думкою за допомогою російських пропагандистських структур.

У відповідь на обшуки та затримання Джорджеску звинуватив румунські влади у спробі сфабрикувати докази проти нього та перешкодити його участі у майбутніх виборах президента країни. Він закликав своїх прихильників вийти на вулиці та підтримати його у боротьбі проти того, що він вважає політичними репресіями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що останні протести столиці Румунії відбувалися на тлі відставки президента Клауса Йоханніса. Тоді прихильники проросійського Джорджеску побилися з поліцією.