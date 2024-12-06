У Румунії скасували перемогу прихильника фашистів на президентських виборах: що буде далі

Це рішення остаточне і загальнообов’язкове

У п’ятницю, 6 грудня, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів, в якому лідирував ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Відомо, що з'явилися "нові деталі", які свідчать, що ці результати були хибними.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні джерела. Зазначається, що тепер весь виборчий процес відновиться в повному обсязі.

"Відповідно до ст. 146, пункту f конституції, анулюється весь виборчий процес з виборів президента Румунії, проведений на підставі постанови уряду № 756/2024 про встановлення дати виборів президента Румунії у 2024 році", – йдеться у рішенні суду.

Конституційний суд країни, з метою забезпечення справедливості та законності виборчого процесу одноголосно підтримав:

Скасування усього виборчого процесу з виборів президента Румунії, проведеного на підставі постанови уряду.

Відновлення виборчого процесу в повному обсязі, тобто уряд встановить нову дату виборів, а також нову календарну програму для здійснення необхідних дій для проведення виборів у 2024 році.

Суд наголосив, що це рішення остаточне і загальнообов’язкове.

За словами джерела, вищевикладене рішення було прийняте після термінової зустрічі в п’ятницю для консультацій. До цього Конституційний суд отримав купу запитів на скасування результатів цих виборів. У повідомленнях посилалися на документи, розсекречені Вищою радою оборони країни, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом маніпуляцій, організованих з-за кордону.

Судді Конституційного Суду провели понад 5-годинне засідання, яке проводилося двічі, щоб розібратися у зверненнях щодо скасування першого туру президентських виборів.

Нагадаємо, що Келін Джорджеску відомий, як релігійний націоналіст та нібито "антисистемний", а насправді ж – проросійський кандидат. Він ще до виборів зробив низку скандальних заяв, серед яких – наратив про те, що ЄС та НАТО, нібито, не презентують інтереси Румунії належним чином. Також неодноразово піддавали критиці за його попередні коментарі, де він підтримував фашистський легіонерський рух Румунії XX століття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як результат виборів могли вплинути на курс Румунії.