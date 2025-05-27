Экс-кандидат заверил, что якобы не является членом какой-либо политической силы и не собирается создавать собственную партию

В Румынии так называемый "политик" и кандидат-неудачник, ультраправый пророссийский фашист Келин Джорджеску после завершения президентских выборов, где победил проевропейский кандидат Никушор Дан, заявил, что заканчивает политическую карьеру. Но пообещал вернуться, "если это будет необходимо".

Об этом сообщили румынские издания со ссылкой на видеообращение Джорджеску, которое он выложил в социальных сетях. Экс-кандидат в президенты, в частности, сказал, что принял решение прекратить участвовать в политической жизни Румынии и стать обычным гражданином.

Джорджеску, который мог бы стать премьер-министром, если бы на выборах победил его симпатик, ультраправый путинист Джордже Симион, заверил, что собирается "жить жизнь". Он заверил, что якобы не является членом какой-либо политической силы и не собирается создавать собственную партию или занимать государственные должности. Хотя поспешил оговориться, что не исключает возвращения к политике – если "появится реальный шанс".

"Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени… Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", — заявил Джордж.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, на которых сенсационно победил Джорджеску. Как оказалось, его поддерживали россияне через китайскую социальную сеть TikTok, вложив десятки миллионов долларов в его раскрутку. При этом сам Джорджеску, известный поклонник фашистов, которому на опросах не давали даже нескольких процентов, заявлял, что его кампанию якобы никто не финансирует. Из-за этого 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. По этому поводу вице-президент США Джей Ди Вэнс устроил истерику во время Мюнхенской конференции безопасности.

26 февраля 2025 года Джорджеску задержали правоохранительные органы. Ему были предъявлены обвинения в причастности к организации с фашистским характером и в пропаганде публичных лиц, виновных в преступлениях геноцида или военных преступлениях, в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и других преступлениях, связанных с выборами. По адресам, связанным с "политиком" и его окружением, провели обыски, во время которых обнаружили огромные суммы в долларах наличными, документы по его связям с Россией и много штурмового вооружения.

Почти сразу же после этого румынская государственная безопасность разгромила тайную организацию, готовившую государственный переворот в интересах Кремля. Как выяснилось, Джорджеску был тесно связан с этой группой. Учитывая все это, "политика", ставшего фигурантом ряда уголовных дел, отстранили от участия в выборах.