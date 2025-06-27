Єрмак назвав причину, яка утримує Путіна від нападу на Європу та НАТО

Кремль має плани атакувати країни НАТО після України

Від нападу на Європу та країни, що є членами Північноатлантичного альянсу, Кремль утримують лише санкції та героїчна боротьба українського народу.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на форумі Fair play, присвяченому санкціям.

За його словами, Москва має плани після України розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. Поки існують санкції, вони утримують Росію від цієї агресії.

"І єдине, що може їх утримувати, це героїчна боротьба української нації, і друге – це санкції", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, 27 червня Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела, єдине, до чого вдалося домовитися лідерам ЄС – продовжити на пів року вже чинні санкції проти Росії. На щастя, блокувати їхнє продовження Фіцо не насмілився.

Раніше канцлер Німеччини Фридрих Мерц анонсував новий пакет санкцій проти Росії та попросив США приєднатися до тиску на Путіна. За його словами, найближчими днями Сенат США схвалить законопроєкт про "пекельні санкції" авторства сенатора Ліндсі Грема.

Мерц підкреслив, що змусити Росію на мир можна, тільки влаштувавши Кремлю економічне пекло – військовим шляхом змусити РФ сісти за стіл переговорів наразі неможливо.