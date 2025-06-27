Не тільки зустріч Зеленського з Трампом. П’ять плюсів саміту НАТО для України

Трамп міняє своє ставлення до Путіна, каже Володимир Огризко

Нещодавній саміт НАТО в Гаазі (Нідерланди), в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, показав, що плани Росії розвалити Альянс звелися нанівець. Ба більше, Київ отримав просування, якого не очікував.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. Він назвав п’ять плюсів саміту НАТО для України.

За його словами, в документах саміту чітко і ясно сформульовані ті моменти, які для нас є важливими: Альянс зафіксував, що Росія для НАТО залишається довгостроковою загрозою.

— Це означає, що такою самою загрозою вона є і для Угорщини, і для Сполучених Штатів Америки, хоча вони до останнього часу намагалися зробити, щоб таких формулювань не було, отже погодилися, це плюс, — каже дипломат.

На його думку, другий безумовний плюс: що допомогу Україні зарахують як внесок країн НАТО в свою безпеку.

— Тепер кожна країна, яка умовно дасть нам мільярд доларів чи мільярд євро на військову допомогу, може записати її як внесок у ті самі 3,5% про які домовилися. Це надзвичайно важливий момент, тому що полегшить нам отримання від західних країн цієї допомоги.

Третій момент: нарешті почнеться взаємне виробництво зброї і можливість безперешкодно купувати зброю у одних союзників для інших. Якщо прочитати між рядками (навіть якщо США відмовляться продавати нам безпосередню зброю), це означатиме, що Україна зможе отримувати цю зброю через посередників, тобто через якусь країну Європи, — каже ексміністр.

Він додав: розрахунок Москви на те, що цей саміт для НАТО буде ледь не останнім – провалилися. Тож Київ у цілому отримав те, що нам потрібно.

— Плюс зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Вони обговорили багато потрібних для України тем. Можливо, ми не можемо говорити про якісь швидкі практичні рішення, але це означає, що діалог є.

Трамп починає поступово під тиском і України і західних наших партнерів в Європі змінювати своє ставлення до Путіна. Він уже починає публічно його неодноразово критикувати. Це відрізняється від ситуації місяць тому, тож тенденція і в цьому плані позитивна. Якщо підводити підсумки, то ми явно не програли, а з деяких питань – просунулися вперед, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила з Трампом і дала пораду стосовно України.