Скільки зброї для України США заблокували у Польщі: оприлюднено точний список

Головні позиції – боєприпаси для різних систем ППО, які допомагають відбивати повітряні атаки Росії

Серед постачань озброєння Україні, які призупинив Пентагон, була партія, яка вже перебувала на території Польщі. У цій партії перебували десятки ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та сотні ракет до систем HIMARS.

Про це повідомив репортер NPR Том Боуман. Він навів список озброєння, яке перебувало на території Польщі, але застрягло там через саботаж з боку Пентагону:

92 ракети AIM різних моделей для винищувачів та систем ППО;

30 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot (PAC3MSE) – модифікація, призначена для перехоплення балістичних ракет;

8496 155-мм гаубичних снарядів для самохідної артилерії стандарту НАТО;

142 ракети AGM-114 Hellfire;

252 ракети GMLRS для систем M142 HIMARS

25 ракет Stinger;

125 протитанкових гранатометів AT-4.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку".