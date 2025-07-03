В США відомий конгресмен вимагає у Трампа пояснити, чому зупинили допомогу Україні: подробиці (фото)

Конгресмен хоче почути роз'яснення щодо цієї ситуації від міністра оборони США та самого Трампа

Рішення США призупинити надання військової допомоги Україні викликало обурення навіть серед членів партії президента Дональда Трампа. Так, конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік відправив Трампу листа із вимогою терміново провести брифінг та надати пояснення.

Про це написав сам Фіцпатрік у своєму X (Twitter). Конгресмен повідомив, що новини про призупинення допомоги Україні викликали в нього "серйозне занепокоєння", оскільки Україна четвертий рік веде важку війну, а Росія посилила повітряні атаки на українські міста.

"Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. У захисті свободи не може бути половинчастих заходів. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу", – написав він.

Фіцпатрік додав, що запросив брифінг за участі Білого дому та Пентагону. Конгресмен хоче почути роз'яснення щодо цієї ситуації від міністра оборони США та самого Трампа.

"Я офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони для роз'яснення цих повідомлень, перегляду запасів зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи", – сказано у повідомленні.

Лист конгресмена Фіцпатріка

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку".