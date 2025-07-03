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Зупинка військової допомоги Україні – ідея не Трампа. Зараз є два варіанти - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк
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Трампу могли підсунути ідею зупинки допомоги Україні під соусом із гарних слів Новина оновлена 03 липня 2025, 11:56
Трампу могли підсунути ідею зупинки допомоги Україні під соусом із гарних слів

Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, чому США вирішили зупинити передачу окремого озброєння Києву

Я, до речі, погоджуюсь з думкою, що чергове призупинення військової допомоги Україні — ініціатива на рівні оточення міністра оборони Гегсета.

Перше призупинення сталося, коли наприкінці січня Гегсет послухав нараду в Білому домі дупою, і вирішив, що саме час зупинити допомогу. Тоді охрініли і в Білому домі, і в Держдепі, і постачання швидко відновили.

Потім було припинення після срача в Овальному кабінеті. Розрулили.

Потім у червні Гегсет забрав за допомогою України підривники для протишахедних ракет. Мовляв, на Близькому Сході вони потрібніші. Прокатило.

І тепер це. Забирають найбільш цінне для нас ракети для Петріотів і Хаймарсів.

В оточенні алкоміністра Гегсета є противники допомоги Україні. "Наш ворог Китай, а не Росія, бла-бла-бла".

Ось вони під шум баяна і просунули ідею поповнення складів Пентагону за рахунок допомоги Україні. І про цю подію багато хто в нинішній владі США дізнався вже постфактум.

Імхо, це все ще не зловісний план Трампа, а наслідок безладу в його адміністрації та бомбардувань Ірану, які вважаються успішними і дають Гегсету який-не-який карт-бланш.

Єдине, зараз не січень, коли Гегсет утнув дичину через недосвідченість. Зараз він без погодження з Білим домом той "успіх" навряд чи повторив би.

Тож Трампу явно щось сказали, і той схвалив. Єдина інтрига, чи Трамп зрозумів, що саме йому підсунули для схвалення. Можливо, ідею припинення загорнули у такі слова, що Донні кивнув, не вдаючись у подробиці.

Якщо так, то призупинення допомоги має порівняно швидко відкотитися назад. Мовляв, минув час, ми проаналізували потік та відновили.

Якщо ні, то історія буде складнішою та довшою.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка

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Теги:
#США #Допомога #Дональд Трамп #Роман Шрайк #Піт Хегсет