Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, чому США вирішили зупинити передачу окремого озброєння Києву

Я, до речі, погоджуюсь з думкою, що чергове призупинення військової допомоги Україні — ініціатива на рівні оточення міністра оборони Гегсета.

Перше призупинення сталося, коли наприкінці січня Гегсет послухав нараду в Білому домі дупою, і вирішив, що саме час зупинити допомогу. Тоді охрініли і в Білому домі, і в Держдепі, і постачання швидко відновили.

Потім було припинення після срача в Овальному кабінеті. Розрулили.

Потім у червні Гегсет забрав за допомогою України підривники для протишахедних ракет. Мовляв, на Близькому Сході вони потрібніші. Прокатило.

І тепер це. Забирають найбільш цінне для нас ракети для Петріотів і Хаймарсів.

В оточенні алкоміністра Гегсета є противники допомоги Україні. "Наш ворог Китай, а не Росія, бла-бла-бла".

Ось вони під шум баяна і просунули ідею поповнення складів Пентагону за рахунок допомоги Україні. І про цю подію багато хто в нинішній владі США дізнався вже постфактум.

Імхо, це все ще не зловісний план Трампа, а наслідок безладу в його адміністрації та бомбардувань Ірану, які вважаються успішними і дають Гегсету який-не-який карт-бланш.

Єдине, зараз не січень, коли Гегсет утнув дичину через недосвідченість. Зараз він без погодження з Білим домом той "успіх" навряд чи повторив би.

Тож Трампу явно щось сказали, і той схвалив. Єдина інтрига, чи Трамп зрозумів, що саме йому підсунули для схвалення. Можливо, ідею припинення загорнули у такі слова, що Донні кивнув, не вдаючись у подробиці.

Якщо так, то призупинення допомоги має порівняно швидко відкотитися назад. Мовляв, минув час, ми проаналізували потік та відновили.

Якщо ні, то історія буде складнішою та довшою.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка