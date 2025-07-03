Помилка, слабкість, катастрофа: в США розкритикували Трампа через припинення постачань зброї Україні

Рішення Трампа вщент розкритикували політики, конгресмени та дипломати

Рішення Білого дому призупинити військову допомогу Україні викликало хвилю критики у Сполучених Штатах. Трампа розкритикували навіть ті, хто свого часу його підтримував, зокрема Майк Помпео, колишній державний секретар в адміністрації президента під час його першого терміну.

Помпео з обуренням написав у X (Twitter), що Україна не просила американських військ, а тільки зброю. Рішення Трампа він назвав таким, що веде до катастрофи.

"Україна ніколи не просила Америку надіслати 82-гу повітряно-десантну дивізію; вони просили зброю для захисту своєї батьківщини та народу від нападів Росії. Допустити, щоб Росія виграла цю війну, було б непоправною катастрофою для американського народу та нашої безпеки в усьому світі", – відзначив він.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у коментарі "Укрінформу" сказав, що рішення Трампа є вкрай хибним. Воно сигналізує супротивникам США про слабкість Білого дому. А у Трампа, схоже, не розуміють, що перемога Росії у війні в Україні стане загрозою для США та безпеки Європи.

"Рішення адміністрації Трампа скоротити постачання зброї в Україну є вкрай помилковим. Росія становитиме більшу загрозу для Європи та життєво важливих інтересів безпеки США. Це рішення також сигналізує про слабкість для інших потенційних американських супротивників", – зазначив він.

Не менш обурено відреагувала колишній посол США в Україні Бріджит Брінк, яка нещодавно пішла у відставку, зробивши це через політику Трампа щодо України. Вона нагадала, що американські системи ППО грають ключову роль у захисті Києва від російських атак. Рішення Трампа призведе до того, що загиблих мирних жителів стане більше.

"Системи протиповітряної оборони американського виробництва захистили мене та мою команду від щонічних ракетних атак та атак безпілотників з боку Росії. Зупинка адміністрацією Трампа постачання критично важливих оборонних ракет не покладе край війні з Росією, а призведе до збільшення кількості загиблих мирних жителів та дітей", – написала вона.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку". Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону.