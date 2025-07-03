В Пентагоні спробували виправдатися за припинення постачань зброї Україні: чим аргументували

Такк звана "перевірка запасів" проводиться для гарантії, що надання оборонної підтримки України узгоджується з оборонними пріоритетами США

У Пентагоні спробували пояснити своє рішення призупинити надання Україні військової допомоги. Там заявили, що, мовляв, надають президенту США Дональду Трампу рекомендації, як краще надавати Києву військову підтримку, в тому числі постачати критично важливе озброєння.

Про це заявив представник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу 2 липня. Парнелл сказав, що так звана "перевірка запасів" проводиться для гарантії, що надання оборонної підтримки України узгоджується з оборонними пріоритетами США та з ціллю президента Трампа припинити війну в Україні.

"Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети, зберігаючи водночас боєздатність армії США і пріоритети оборони. Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні", – заявив він.

Парнелл додав, що США хочуть також оцінити, які боєприпаси та куди відправляються. Проте він проігнорував питання преси про те, якої зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться, та яких країн, окрім України, торкнеться.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку".