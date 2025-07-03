"Велика помилка": Терехов пояснив, чому росіяни не змогли захопити Харків

Ще у 2014 він міг стати столицею так званої Новоросії

Росіяни не змогли зайти і захопити Харків у 2022 році не тільки завдяки військовим, адже величезну роль відіграли саме люди. Велика помилка Кремля була в тому, що він вважав Харків проросійським.

Про це розповів в інтерв'ю УП мер міста Ігор Терехов. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення він отримував повідомлення від росіян з пропозиціями "здати Харків", але здебільшого — це була спам-розсилка.

Терехов каже, що особисто серйозних пропозицій не отримував, та вони б і не мали значення. Однак відкидати ризики, під які потрапив Харків у 2022 не можна.

"Росіяни стояли уздовж кільцевої дороги і заходили сюди. Ризик вдалося відвернути завдяки позиції харків'ян. Я пам'ятаю черги у військкомати, роздачу зброї. Молодь, жінки, діти, старі – всі разом. Це все Харків", — додає Терехов.

Він також наголошує, що величезну роль в цьому відіграла 92 бригада. Тоді під час захисту Харкова багато військових загинуло, вони ціною свого життя не дали окупантам зайти у місто. В перші дні війни місто пережило страшні часи: підривали мости, заходили диверсійні групи.

"Помилка росіян полягає в тому, що вони вважали Харків проросійським. Це не так. Ніколи Харків не був проросійським містом. Усе, що відбувалося з 2014-го, харків'яни бачили. Ви ж розумієте, що Росія розпочинала з Харкова", — каже Терехов.

На слова кореспондента, що у 2014 Харків міг стати столицею так званої Новоросії, мер міста наголосив, що не став би ніколи. Його відбили у 2022, як і у 2014 році. І це все зусиллями харків'ян, вони побачили на прикладі Луганська та Донецька, що їх чекає і що насправді несе Росія. Однак, якщо Харків не має проросійських поглядів, це не означає, що 5–10% не налаштовані проросійськи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни атакували Харків новим дроном "Черніка".