Кишені депутатів відчутно наповнились: хто з обранців міг заробити на рості біткоїна

Дехто купив BTC ще у 2012 році

У четвер, 10 липня, біткоїн двічі оновив історичний максимум – зараз одна монета коштує понад 113 000 доларів США. Експерти пояснюють зростання високим інституційним попитом. Деякі компанії, зокрема Tesla, регулярно купують BTC та зберігають запаси, намагаючись не виставляти їх на продаж. Вони впевнені, що в майбутньому біткоїн стане набагато дорожчим.

"Телеграф" вирішив дізнатися, хто з українських народних обранців і не тільки отримав прибуток через біржеві ігри великих компаній.

Нардепи, що наварилися на стрибку біткоїна

Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування, народний депутат від "Слуги народу" Олег Бондаренко задекларував 80 біткоїнів, які він придбав у 2013 році за 79930 грн. У квітні поточного року вони коштували цілий статок – 253,9 млн грн. Після останнього стрибка криптовалюти парламентар володіє 9 040 000 доларів США або 378 585 464 грн тільки у криптогаманці.

Декларація Бондаренка за 2024 рік

Колега Бондаренка по фракції Єгор Чернєв показав у декларації, що володіє 6,1 біткоїна. Згідно з документом, парламентар купував їх тричі у 2017 та 2020 роках. У квітні поточного року вони коштували 19 358 800 грн, а тепер – 689 300 доларів США або 28 867 142 грн.

Декларація Чернєва за 2024 рік

Василь Мокан, теж із "Слуги народу" частину своєї крипти зберігає в Етеріумі, але у 2021 році придбав 0,1436401 біткоїна за 224 569 грн. Сьогодні його BTC коштують 16 231 долар США або 679 750 грн, одже народний обранець тільки на цій монеті "наварився" втричі.

Декларація Мокана за 2024 рік

Народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський задекларував криптовалюту на свою дружину Світлану Кісільову. Жінка нібито накупила різних та в один день у тому ж таки 2021 році. Зокрема, вона володіє й 0,066911 біткоїна, за що заплатила 263 217 грн. Зараз вартість злетіла до 7 561 долара США або 316 644 грн. У порівнянні з Моканом, якось не пощастило – заробила не так і багато. Але хто знає, може з Етеріумом склалося краще?

Декларація Лозинського за 2024 рік

Парламентар із групи "Відновлення України" Олег Воронько заповнив декларацію дивним чином. Він вказав тільки, що придбав біткоїни у 2016 році на суму 155 000 грн без їхньої кількості. Шкода, але тепер ми не можемо порахувати його заробіток на стрибку крипти, щоб щиро за нього порадіти.

Декларація Воронька за 2024 рік

Богдан Лукашук з "Батьківщини" також не тримає яйця в одній корзині. Він має всього потрошку: Ripple, Ethereum, Binance Coin, Tether та інше. Примітно, що усю криптовалюту він придбав у 2024 році. Але нас цікавить Bitcoin, якого в народного обранця 0,00110079. В декларації вказано, що за монету він заплатив 2 864 грн. Коштують його BTC сьогодні 124 долари США або 5 209 грн.

Декларація Лукашука за 2024 рік

"Слуга народу" Артем Нагаєвський на додаток до Доджкоїнів, які в нього були, що цікаво, з 23 лютого 2022 року, у 2024 році купив 0,0038 BTC. Згідно з декларацією, він заплатив за останню крипту 11 000 грн. Сьогодні це 429 доларів США або майже 18 тисяч грн.

Декларація Нагаєвського за 2024 рік

Нарешті не можемо не згадати ще одного "Слугу" Дмитра Гуріна, якого спіткала зла доля. Насправді його прізвище мало б бути у перших рядках цього списку зі своїми 42 ВТС. Але, за його словами, криптовалюту в нього вкрали ще у 2021 році. Парламентар розповідав, що навіть звертався до правоохоронців, але розслідування закінчилося пшиком. А нам залишається лише пошкодувати людину, яка втратила на сьогодні 4 746 000 американських доларів або 198 757 368 грн.

Не Радой єдиною…

Окрім великої кількості різноманітних криптовалют депутат Хмельницької райради Олександр Кізляр має 100 BTC, які були куплені ще у 2012 році. Сьогодні це 11 300 000 доларів США або 473 231 830 грн.

Декларація Кізляра за 2024 рік

Депутат Одеської обласної ради Микита Кузькевич задекларував за 2024 рік 88 біткоїнів. Згідно з документом, криптовалюту було придбано ще у 2012 році, а її вартість станом на 31 грудня 2024 року складала 346 099 819,00 грн. Сьогодні це 9 944 000 доларів США або 416 444 010 грн. Цікаво, що на рік раніше Кузькевич декларував ще й 33 ВТС, що нібито належали його дружині. В останній декларації згадки про них немає, також нема й прибутку з їх продажу. Мабуть, забули вписати.

Декларація Кузькевича за 2024 рік

Декларація Кузькевича за 2023 рік

Криптовалютами цікавляться не тільки депутати. Наприклад, голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер є власником 77 біткоїнів, які сьогодні коштують 8 701 000 доларів США або 364 388 509 грн. Згідно з декларацією, він придбав їх у 2013 році за 39 590 грн.

Декларація Кучера за 2024 рік

Нагадаємо, легалізація криптовалютних гаманців в Україні може бути вигідною трьом геть різним категоріям громадян, тому що її особливістю є неможливість відстеження джерела походження. Однак навіть це не дає можливості вільно розпоряджатися коштами, виведеними з України.