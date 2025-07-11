Карманы депутатов ощутимо наполнились: кто из избранников мог заработать на росте биткоина

Некоторые купили BTC еще в 2012 году

В четверг, 10 июля, биткоин дважды обновил исторический максимум – сейчас одна монета стоит более 113 000 долларов США. Эксперты объясняют рост высоким институционным спросом. Некоторые компании, в частности Tesla, регулярно покупают BTC и хранят запасы, стараясь не выставлять их на продажу. Они уверены, что в будущем биткоин станет гораздо дороже.

"Телеграф" решил узнать, кто из украинских народных избранников и не только получил прибыль из-за биржевых игр крупных компаний.

Нардепы, которые "наварились" на скачке биткоина

Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, народный депутат от "Слуги народа" Олег Бондаренко задекларировал 80 биткоинов, приобретенных в 2013 году за 79930 грн. В апреле текущего года они стоили целое состояние – 253,9 млн грн, а после последнего скачка криптовалюты парламентарий владеет 9 040 000 долларов США или 378 585 464 грн только в криптокошельке.

Декларация Бондаренко за 2024 год

Коллега Бондаренко по фракции Егор Чернев показал в декларации, что владеет 6,1 биткоина. Согласно документу, парламентарий покупал их трижды в 2017 и 2020 годах. В апреле текущего года они стоили 19 358 800 грн, а теперь – 689 300 долларов США или 28 867 142 грн.

Декларация Чернова за 2024 год

Василий Мокан, тоже из "Слуги народа" часть своей крипты хранит в Этериуме, но в 2021 году приобрел 0,1436401 биткоина за 224 569 грн. Сегодня его BTC стоят 16 231 доллар США или 679 750 грн, а значит народный избранник только на этой монете "наварился" втрое.

Декларация Мокана за 2024 год

Народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский задекларировал криптовалюту на свою супругу Светлану Кисилеву. Женщина якобы накупила разных и в один день в том же 2021 году. В частности, она владеет и 0,066911 биткоина, за что заплатила 263 217 грн. Сейчас стоимость взлетела до 7 561 доллара США или 316 644 грн. По сравнению с Моканом, как-то не повезло – заработала не так много. Но кто знает, может с Этериумом сложилось лучше?

Декларация Лозинского за 2024 год

Парламентарий из группы "Відновлення України" Олег Воронько заполнил декларацию удивительным образом. Он указал только, что приобрел биткоины в 2016 году на сумму 155 000 грн без их количества. Жаль, но теперь мы не можем посчитать его заработок на скачке крипты, чтобы искренне за него порадоваться.

Декларация Воронька за 2024 год

Богдан Лукашук из "Батьківщины" также не держит яйца в одной корзине. Он имеет всего понемножку: Ripple, Ethereum, Binance Coin, Tether и прочее. Примечательно, что всю криптовалюту он приобрел в 2024 году. Но нас интересует Bitcoin, которого у народного избранника 0,00110079. В декларации указано, что за монету он заплатил 2864 грн. Стоят его BTC сегодня 124 доллара США или 5209 грн.

Декларация Лукашука за 2024 год

"Слуга народа" Артем Нагаевский в дополнение к Доджкоинам, которые у него были, что интересно, с 23 февраля 2022 года, в 2024 году купил 0,0038 BTC. Согласно декларации, он заплатил за последнюю крипту 11 000 грн.

Декларация Нагаевского за 2024 год

Наконец не можем не вспомнить еще одного "Слугу" Дмитрия Гурина, которого постигла злая судьба. На самом деле его фамилия должна быть в первых строчках этого списка со своими 42 ВТС. Но, по его словам, криптовалюту у него украли еще в 2021 году. Парламентарий рассказывал, что даже обращался к правоохранителям, но расследование закончилось пшиком. А нам остается лишь пожалеть человека, потерявшего на сегодняшний день 4 746 000 американских долларов или 198 757 368 грн.

Не Радой единой…

Кроме большого количества разнообразных криптовалют, депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр имеет 100 BTC, которые были куплены еще в 2012 году. Сегодня это 11 300 000 долларов США или 473 231 830 грн.

Декларация Кизляра за 2024 год

Депутат Одесского областного совета Никита Кузькевич задекларировал за 2024 год 88 биткоинов. Согласно документу, криптовалюта была приобретена еще в 2012 году, а ее стоимость на 31 декабря 2024 года составляла 346 099 819,00 грн. Сегодня это 9 944 000 долларов США или 416 444 010 грн. Интересно, что годом ранее Кузькевич декларировал еще и 33 ВТС, якобы принадлежавших его жене. В последней декларации упоминания о них нет, также нет и прибыли от их продажи. Должно быть, забыли вписать.

Декларация Кузькевича за 2024 год

Декларация Кузькевича за 2023 год

Криптовалютами интересуются не только депутаты. К примеру, глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер является владельцем 77 биткоинов, которые сегодня стоят 8 701 000 долларов США или 364 388 509 грн. Согласно декларации, он приобрел их в 2013 году за 39 590 грн.

Декларация Кучера за 2024 год

Напомним, легализация криптовалютных кошельков в Украине может быть выгодна трем разным категориям граждан, потому что ее особенностью является невозможность отслеживания источника происхождения. Однако даже это не позволяет свободно распоряжаться средствами, выведенными из Украины.