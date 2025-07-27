Переплюнули Францію та Японію: витрати України на оборону зросли до рекордних цифр

Україна витрачає на оборону на 838% більше, ніж п'ять років тому

Україна за останні п'ять років в 10 разів збільшила витрати на оборону. За цим показником вона зараз займає восьме місце серед всіх країн світу. Значно зросли "оборонні" витрати російського режиму – Росія перемістилася на третє місце, відразу за США та Китаєм, оскільки підтримка агресії в Україні коштує Кремлю величезних грошей.

Про це повідомив проєкт UA War Infographics. Проєкт опублікував інфографіку, яку складено із використанням низки даних, в тому числі Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що за даними 2024 року, Україна витрачала на оборону 64,7 мільярда доларів США. У порівнянні з 2020 роком, коли на оборону витрачалося всього 6,8 мільярда, зростання витрат склало +838%. Різке зростання почалося з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ: станом на грудень 2022 року витрати України на оборону зросли до 41,2 мільярда доларів.

Таким чином, за показником витрат на оборону за рік Україна вже обійшла Францію (64,7 млрд доларів, +10%) та Японію (55,3 млрд доларів, +3%). Лідерами рейтингу оборонних витрат стали США (997 млрд доларів, +24%), Китай (313 млрд доларів, +10%) та Росія (149 млрд доларів, +126%). Також наростили оборонні витрати Німеччина, Індія, Велика Британія та Саудівська Аравія.

Порівняння витрат у топ-10 країн (UA War Infographics)

Зазначимо, що в Берліні ще у травні заявили: з огляду на посилення загрози із боку Росії Німеччина почне займатися реформою армії. Новий канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що армія країни має стати достатньо сильною, щоб нікому не спало на думку на неї нападати. До можливої війни з РФ готується й Польща: її оборонні витрати зросли найсильніше серед членів НАТО.

На саміті Альянсу у Гаазі, який пройшов у червні 2025 року, лідери країн-членів альянсу домовилися спрямовувати 5% свого річного ВВП у безпеку до 2035 року відповідно до вимог президента США Дональда Трампа. Розроблений НАТО компроміс вимагає, щоб союзники виділяли "не менше 3,5% ВВП" на військові витрати у строгому сенсі та додатково 1,5% на безпеку у широкому розумінні, включаючи "захист критичної інфраструктури" та "мережеву" оборону. Крім того, в суму буде включено допомогу держав Україні.