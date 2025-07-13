У Франції домовилися про створення нової держави: як вона виглядає і де розташована

Угода має бути схвалена у парламенті Франції та на референдумі у Новій Каледонії

У Франції було укладено угоду про створення "Держави Нової Каледонії". І хоча воно матиме автономію, але водночас повної незалежності від Франції не буде.

Про це було повідомлено у пресслужбі французького уряду. Угоду підписали представники центральної французької влади та політичними партіями цього регіону.

Далі угода має бути схвалена у парламенті Франції та на референдумі у Новій Каледонії.

"Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру. Настав час поваги, стабільності та об’єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього", — написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі Х (колишній Twitter).

У 2026 році, як очікується, ухвалять основний закон Нової Каледонії. Він визначатиме принципи організації влади на острові, мешканці якого зможуть мати подвійне громадянство.

Як зазначено у проєкті, Нова Каледонія підтримуватиме дипломатичні відносини відповідно до міжнародних зобов’язань та фундаментальних інтересів Франції, серед яких перераховані безпека та оборона.

Фото зроблено у Новій Каледонії. Вікіпедія

Нова Каледонія. Фото: Вікіпедія

Довідка: Нова Каледонія розташована в Тихому океані приблизно за 1300 км на схід від Австралії та за 2000 км на північ від Нової Зеландії. У 1853 році вона була приєднана до французької колоніальної імперії. У 1946 році набула статусу заморської території, і всі її жителі, включаючи канаків, отримали громадянство Франції.

Нова Каледонія на карті

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