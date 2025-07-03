Показав Білому дому незалежність? Аналітик логічно пояснив дзвінок Макрона Путіну

Три роки лідер Франції не розмовляв із кремлівським диктатором

Перший за останні три роки телефонний дзвінок Еммануеля Макрона Володимиру Путіну щодо припинення війни в Україні потрібен був не так Києву, як самому Парижу. Адже президент Франції хоче показати себе людиною, дотичною до прийняття рішень, в тому числі щодо врегулювання війни в Україні.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий аналітик, політичний експерт Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, що мова йде про регіональне лідерство як самого Макрона, так і Франції.

На його думку, будь-які зусилля французького лідера допомогти Силам оборони України та військово-політичній діяльності України для стримування російської агресії, варто вітати. Однак є сумніви в ефективності розмов Макрона з російським диктатором.

— Нагадаю події 2022 року. Напередодні вторгнення РФ з території Республіки Білорусь відбулася телефонна розмова Макрона з Путіним з приводу російських військ на території Білорусі на момент військових навчань. І французький лідер вимагав від російського "колеги" пояснення присутності підрозділів російської армії на території РБ і можливих варіантів (мова про вторгнення з території цієї країни в Україну).

І що ми бачили? Путін запевнив Макрона, що все буде нормально — виведуть військові підрозділи. Вони залишаються там на деякий час, а потім, згідно з міжнародною домовленістю РФ буде зобов'язана вивести військові підрозділи. "Вивели" на територію України, — нагадав військовий аналітик

За його словами, українське військово-політичне керівництво було дезорієнтоване подібними заявами на рівні перших посадових осіб наших стратегічних партнерів, що в ході телефонної розмови російський диктатор дав запевнення , що нападу на Україну не буде.

— І тут у мене виникають відчуття дежавю. Нагадати шановному президенту Франції сценарій лютого 2022-го року з телефонними розмовами? Скоріше за все, європейські партнери намагаються показати, що вирішення питань по Україні залежить не тільки від позиції Білого дому. Це єдине логічне пояснення цієї телефонної розмови. Інших пояснень — абсолютно жодних.

Французький лідер намагається дистанціюватися від американської політики, показати суб'єктність французької сторони і себе як лідера країни — регіонального лідера, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що політолог Микола Давидюк припустив: своїм дзвінком Путіну Макрон перевірив "температуру в палаті".