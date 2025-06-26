Перемир’я у 2025 році не буде? Прогнози змінилися, але є важливий момент – WP

Українські чиновники тепер кажуть, що основна увага приділяється тому, що потрібно зробити, щоби залишитися на плаву

В основі всіх економічних прогнозів перемир’я в Україні мало статися в середині 2025 року. Проте вже зараз позитивний вплив на економіку не розглядається.

Про це пише Washington Post, посилаючись на слова високопосадовця в президентській адміністрації США. Він говорив про це на умовах анонімності.

"Припинення вогню було в основі всіх економічних прогнозів, що воно може настати десь у середині 2025 року", — зазначав він.

Проте вже, за словами чиновника, "позитивного впливу на економіку цього року більше не розглядається", але є надії на 2026 рік.

"Українські чиновники тепер кажуть, що основна увага приділяється тому, що потрібно зробити, щоб залишитися на плаву", — йдеться у матеріалі.

Відтак це може говорити про те, що припинення вогню у зв’язку з нинішнім становищем не буде у 2025 році. Але водночас не можна виключати, що під "позитивним впливом" мається на увазі не перемир’я, а щось інше. Чиновник цього не уточнив.

Також зазначено, що зараз економіка України тримається, хоч і великою підтримкою Заходу. При цьому, за словами чиновників та аналітиків, ризик полягає в тому, що фінансової допомоги буде недостатньо для подальшого розвитку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому Путіну не потрібне перемир’я.