"Не пройшов тест на українізацію". Макрон оконфузився з російським треком на саміті G7 (відео)

Росіяни прийшли у коментарі та почали хейтити президента Франції

Саміт G7 проходив у Канаді. Президент Франції Еммануель Макрон розмістив відео, де він іде разом із президентом України Володимиром Зеленським, ролик супроводжується російським треком "Капібара".

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в Instagram. Це сталось тоді, коли лідери та представники інших країн робили спільне фото.

На кадрах політики йдуть один за одним на саміт G7 у Канаді. Трек "Капібара", під який відбуваються дії, присвячений гризуну, популярному у молоді, був створений російським виконавцем і став широко відомий навіть за межами РФ.

Трек створеним виконавцем Сто-Лічним Она-Насом, справжнім ім'ям якого є Олексій Плужников. Трек дуже популярний у світі, користувачі з різних куточків планети записують під нього звук. Популярним цей трек був і в Україні.

Схоже, що Макрон не знав цього моменту і використав трек для більших охоплень та переглядів.

В коментарях під дописом набігли "добрі росіяни" і вже захейтили президента Франції та написали, що трек російський. Вони ставили смайлики з російськими прапорами, але користувачі дотепно пожартували.

Додамо, нещодавно "Телеграф" писав, що Макрон із дружиною влаштували розбірки на публіці. Президент Франції навіть отримав по обличчю. У мережі навіть створювали меми та глузували з цієї ситуації — перегляньте це у добірці "Телеграфу" за посиланням.