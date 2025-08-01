Батько в Росії — не перешкода? Переможець конкурсу в БЕБ видав бажане за дійсне, але щось пішло не так

"Телеграф" розповідає, чому в епопеї з БЕБ досі немає переможця, і чому в цій всій історії надто багато дивних "збігів"

Скандал навколо призначення керівника Бюро економічної безпеки не вщухає та набирає нових обертів. Олександр Цивінський оприлюднив офіційну відповідь Служби безпеки України, яка, за його словами, спростовує підстави для його непризначення на посаду директора БЕБ. СБУ нібито підтвердила, що жодного запиту від Кабінету міністрів щодо перевірки кандидата не надходило.

Переможець конкурсу на керівника БЕБ зазначив, що вся перевірка проводилась лише за зверненням голови конкурсної комісії Лаури Стефан. Лист, на який посилався Кабмін при відхиленні кандидатури, за його словами, датований 30 червня — вже після завершення конкурсу та передачі документів до уряду. "Телеграф" розповідає, як розгортався скандал навколо призначення керівника БЕБ та чому Кабмін заблокував переможця прозорого конкурсу.

Відповідь СБУ Олександру Цивінському

Проте слова, сказані Цивінським, про "відсутність підстав для мого непризначення", фактично перекручені або й навіть можуть вважатись маніпулятивними. Адже якщо уважно прочитати документ, то можна побачити, що СБУ вказує, що не має компетенцій роз'яснювати правові питання. Підстави для перевірки були — це був лист Лаури Стефан. У листі містилася інформація щодо родинних зв'язків кандидата. До цього ми ще повернемось.

Як починалась історія з БЕБ

Реформа БЕБ триває з моменту створення органу — з 2021 року. Ефективна робота Бюро стала умовою для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду та вступу до ЄС. Призначення директора БЕБ входить до структурних маяків МВФ на 2025 рік. Україні для цього навіть встановили дедлайн — до кінця липня.

Нагадаємо, експерти не раз критикували роботу Бюро через "дрібні" справи, які не відповідають статусу такого правоохоронного органу. Без скандалів також не обходилось — у 2025 році НАБУ і САП вручили підозру колишньому детективу БЕБ за вимагання 150 тисяч доларів за нерозкриття справи.

У 2024 році стало зрозуміло, що Бюро не вирішило проблему тиску на бізнес, а навпаки — очолило цей процес. Тоді підприємці переконали Офіс президента в необхідності реформування органу. Будь-яка реформа починається зі зміни керівництва, тому вперше було вирішено провести відкритий конкурс на посаду голови БЕБ.

Конкурс мали провести максимально прозоро — через пильну увагу іноземних партнерів. Конкурсна комісія складалась із шести членів — трьох українських та трьох міжнародних експертів. При рівності голосів (троє українців чи троє іноземців) перевагу отримував той кандидат, за якого проголосували всі члени комісії з числа іноземців.

Які були ще кандидати

Під час первинного відбору в березні на посаду керівника БЕБ подались 43 кандидати. Тринадцятьох відкинули одразу, згодом у фінал пройшли 16. За даними антикорупційного центру Межа, щодо восьми з них виникали серйозні питання стосовно доброчесності. Зокрема, Михайло Буртовий задекларував шалені заощадження, а його мама, маючи мізерні заробітки, купила 60 земельних ділянок і 2 авто. Олександр Скомаров теж задекларував явно недостовірні дані — його мама, яка отримувала дохід 2500 доларів, купувала та перепродувала квартири на десятки тисяч доларів. Сестра Скомарова фігурує у НАБУ, а він виступив поручителем у її справі. А батько його взагалі має російське громадянство і веде бізнес в так званій "ЛНР".

Руслан Рачинський теж мав проблеми з декларацією — у 2024 він купив квартиру в Києві, а основну частину суми за неї сплатили родичі. Проте вони не мали офіційних доходів. В Ігоря Шепетіна є активи у розмірі 16 млн грн, походження яких він ніяк не зміг підтвердити.

Руслан Пархомов відзначився по-іншому — він має минуле, пов'язане зі структурами Ахметова, а також фігурує в замовних матеріалах ЗМІ, де описується з позитивного боку.

Олег Борисенко фігурував у таких скандалах: у 2017 видав довідку, яка дозволила фірмі "Оптимумспецдеталь" (фігурант справи "Свинарчуків") зникнути з переліку фіктивних. А у червні Борисенко взагалі подавав позов проти комісії. Тоді він вимагав витребувати матеріали у конкурсі та взагалі його зупинити.

Віктора Дубовика ми пам'ятаємо як колишнього радника уряду Арбузова. А Аміл Омаров взагалі у своїх роботах позитивно оцінював досвід рф у кримінальному процесі.

Фіналісти конкурсу в БЕБ з питаннями щодо доброчесності - Фото Межа

Уряд заблокував призначення переможця конкурсу

Кабінет міністрів відмовився затвердити Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України. Детектив НАБУ переміг у конкурсі, набравши 185,65 балів проти 183,7 у свого найближчого конкурента Руслана Даменцова. Рішення підтримали всі троє міжнародних експертів конкурсної комісії.

24 червня конкурсна комісія отримала від СБУ рекомендацію провести поліграф щодо окремих кандидатів, родичі яких мають зв'язки з Росією. Серед них був і Цивінський, у якого в РФ проживає батько. Попри це, комісія передала подання про переможця прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Уряд заблокував призначення, посилаючись на "матеріали СБУ щодо питань національної безпеки".

Чому не призначили Цивінського? Коментар експерта

На питання, чому Кабмін відмовляється призначати Цивінського на посаду керівника БЕБ, "Телеграфу" погодився пояснити політолог Тарас Загородній. "Родичі в Росії є в багатьох, але тут питання, чи є підозри, що людина зливає інформацію, контактує з ними, співпрацює.

Стосовно Цивінського, то історія ж раніше почалася, ще на етапі конкурсу, де були претензії СБУ стосовно його можливих контактів з батьком тощо. І тут питання: чому міжнародні експерти не звернули на це увагу, якщо це питання було ще раніше порушене. А потім вони вирішили проігнорувати думку спецслужби, яка відповідає за контррозвідувальний режим", — каже Загородній.

Загородній згадав історію з Русланом Магамедрасуловим, який обіймав посаду керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ і був відповідальний за Дніпропетровську та Запорізьку області. "Там є конкретні докази, є доказова база. У нього ж теж були батьки в Росії, але ж він з ними співпрацював, бізнесом займався".

Міжнародні експерти мають реагувати на такі зауваження спецслужб, а то вони не несуть жодної відповідальності за те, що відбувається в країні

Стосовно самого документу, надісланого Цивінському, там дійсно міститься маніпуляція. "А вони і не мають надавати роз'яснення з правових питань, тут все правильно. Цивінський ж працював у НАБУ. Те, що там структура ФСБ може бути, є абсолютним фактом (згадайте арешт того ж Магамедрасулова, Гусарова, якого підозрюють у державній зраді). НАБУ взагалі вміє маніпулювати і перекручувати факти, а працює без результату. Ще на стадії конкурсу СБУ сказала: у нас є такі і такі зауваження, просимо взяти до уваги. Але ніхто цього не зробив", — каже Загородній.

Окреме питання стосується кандидатів на посаду. "А що, в них більше не було претендентів, що вони взяли саме Цивінського?" — там же ж було багато людей, запитує експерт. "Це каламутна історія, де багато маніпуляцій. І за "дивним" збігом обставин у нас всюди перемагають кандидати від НАБУ. І є ціла структура антикорупційних активістів, які це все підтримують.

До того ж, зазначає Загородній, є питання до міжнародних експертів, які є в складі членів комісії. "А що це за люди приїхали до нас? Вони перевірку на предмет зв'язків з Росією пройшли?" — зазначає політолог. Те, що до нас приїжджають чесні та непідкупні люди, це брехня, на думку Загороднього.

Що буде далі

"Я думаю, що потрібен новий конкурс і нові кандидати", — зазначає Тарас Загородній.

Згідно з меморандумом МВФ, Україна мала призначити директора БЕБ до кінця липня. Дедлайн прострочено. На кону — $5 млрд допомоги від МВФ, проте політолог каже, що ці гроші запросто можна знайти деінде. "Цю суму можна закрити, відкривши експорт зброї, наприклад, або партії обкласти податками. Чи обмежити імпорт під час війни, щоб валюта за кордон не виходила. Китайські електрокари, на ввезення яких зараз мита 0%, можуть дати 48 мільярдів", — підсумовує політолог.

Нагадаємо, у ДТП в Києві постраждав керівник детективів БЕБ. Справою буде займатися Державне бюро розслідувань.