Отец в России – не помеха? Победитель конкурса в БЭБ выдал желаемое за действительное, но что-то пошло не так

"Телеграф" рассказывает, почему в эпопее из БЭБ до сих пор нет победителя, и почему в этой всей истории слишком много странных "совпадений"

Скандал вокруг назначения руководителя Бюро экономической безопасности не утихает и набирает новые обороты. Александр Цивинский обнародовал официальный ответ Службы безопасности Украины, опровергающий, по его словам, основания для его неназначения на должность директора БЭБ. СБУ как будто подтвердила, что никакого запроса от Кабинета министров по поводу проверки кандидата не поступало.

Победитель конкурса на руководителя БЭБ отметил, что вся проверка проводилась только по обращению главы конкурсной комиссии Лауры Стефан. Письмо, на которое ссылался Кабмин при отклонении кандидатуры, по его словам, датировано 30 июня — уже после завершения конкурса и передачи документов правительству. "Телеграф" рассказывает, как разворачивался скандал вокруг назначения руководителя БЭБ и почему Кабмин заблокировал победителя прозрачного конкурса.

Ответ СБУ Александру Цивинскому

Однако слова, сказанные Цивинским, об "отсутствии оснований для моего неназначения" фактически искажены или даже могут считаться манипулятивными. Ведь если внимательно прочесть документ, то можно увидеть, что СБУ указывает, что не имеет компетенций разъяснять правовые вопросы. Основания для проверки были — это было письмо Лауры Стефан. В письме содержалась информация о родственных связях кандидата. К этому мы еще вернемся.

Как начиналась история с БЭБ

Реформа БЭБ продолжается с момента создания органа с 2021 года. Эффективная работа Бюро стала условием получения помощи от Международного валютного фонда и вступления в ЕС. Назначение директора БЭБ входит в структурные маяки МВФ на 2025 год. Украине для этого даже установили дедлайн – до конца июля.

Напомним, эксперты не раз критиковали работу Бюро из-за "мелких" дел, не соответствующих статусу такого правоохранительного органа. Без скандалов тоже не обходилось — в 2025 году НАБУ и САП вручили подозрение бывшему детективу БЭБ за вымогательство в 150 тысяч долларов за нераскрытие дела.

В 2024 году стало понятно, что Бюро не решило проблему давления на бизнес, а наоборот возглавило этот процесс. Тогда предприниматели убедили Офис президента в необходимости реформирования органа. Любая реформа начинается со смены руководства, поэтому впервые было решено провести открытый конкурс на должность главы БЭБ.

Конкурс должны были провести максимально прозрачно — из-за пристального внимания иностранных партнеров. Конкурсная комиссия состояла из шести членов — трех украинских и трех международных экспертов. При равенстве голосов (трое украинцев или трое иностранцев) предпочтение получал тот кандидат, за которого проголосовали все члены комиссии из числа иностранцев.

Какие были еще кандидаты

Во время первичного отбора в марте на должность руководителя БЭБ подались 43 кандидата. Тринадцать человек были отклонены сразу, в итоге в финал прошли 16. По данным антикоррупционного центра Межа, в отношении восьми из них возникали серьезные вопросы относительно добропорядочности. В частности, Михаил Буртовой задекларировал огромные сбережения, а его мать, имея мизерные доходы, купила 60 земельных участков и 2 автомобиля.

Александр Скомаров тоже задекларировал явно недостоверные данные — его мама, которая получала доход 2500 долларов, покупала и перепродавала квартиры на десятки тысяч долларов. Сестра Скомарова фигурирует в НАБУ, а он выступил поручителем в ее деле. А его отец вообще имеет российское гражданство и ведет бизнес в так называемой "ЛНР".

Руслан Рачинский тоже имел проблемы с декларацией — в 2024 году он купил квартиру в Киеве, а основную часть суммы за нее оплатили родственники. Однако они не имели официальных доходов. А у Игоря Шепетина есть активы в размере 16 млн грн, происхождение которых он никак не смог подтвердить.

Руслан Пархомов отличился по-другому — у него было прошлое, связанное со структурами Ахметова, а также фигурирует в заказных материалах СМИ, где описывается с положительной стороны.

Олег Борисенко фигурировал в таких скандалах: в 2017 году выдал справку, которая позволила фирме "Оптимумспецдеталь" (фигурант дела "Свинарчуков") исчезнуть из перечня фиктивных. А в июне Борисенко вообще подавал иск против комиссии. Тогда он требовал истребовать материалы в конкурсе и остановить его.

Виктора Дубовика мы помним как бывшего советника правительства Арбузова. А Амил Омаров вообще в своих работах положительно оценивал опыт России в уголовном процессе.

Финалисты конкурса в БЭБ с вопросами добродетели — Фото Граница

Правительство заблокировало назначение победителя конкурса

Кабинет министров отказался утвердить Александра Цивинского в должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины. Детектив НАБУ победил в конкурсе, набрав 185,65 баллов против 183,7 у своего ближайшего конкурента Руслана Даменцова. Решение поддержали все трое международных экспертов конкурсной комиссии.

24 июня конкурсная комиссия получила от СБУ рекомендацию провести полиграф по отдельным кандидатам, родственники которых имеют связи с Россией. Среди них был и Цивинский, у которого в России проживает отец. Несмотря на это, комиссия передала представление о победителе премьер-министру Денису Шмыгалю.

Правительство заблокировало назначение, ссылаясь на "материалы СБУ по вопросам национальной безопасности".

Почему не назначили Цивинского? Комментарий эксперта

На вопрос, почему Кабмин отказывается назначать Цивинского на должность руководителя БЭБ, "Телеграфу" согласился объяснить политолог Тарас Загородний.

"Родственники в России есть у многих, но здесь вопрос, есть ли подозрения, что человек сливает информацию, контактирует с ними, сотрудничает.

Что касается Цивинского, то история началась раньше, еще на этапе конкурса, где были претензии СБУ относительно его возможных контактов с отцом и т.д. И тут вопрос: почему международные эксперты не обратили на это внимание, если этот вопрос был еще раньше поднят. А потом они решили проигнорировать мнение спецслужбы, отвечающей за контрразведывательный режим", — говорит Загородний.

Загородний вспомнил историю с Русланом Магамедрасуловым, занимавшим должность руководителя межрегионального управления детективов НАБУ и ответственным за Днепропетровскую и Запорожскую области. "Там есть конкретные доказательства, есть доказательная база. У него ведь тоже были родители в России, но он с ними сотрудничал, бизнесом занимался".

Международные эксперты должны реагировать на такие замечания спецслужб, а то они не несут никакой ответственности за происходящее в стране

Относительно самого документа, отправленного Цивинскому, там действительно содержится манипуляция. "А они и не должны давать разъяснения по правовым вопросам, здесь все правильно. Цивинский же работал в НАБУ. То, что там структура ФСБ может быть, является абсолютным фактом (вспомните арест того же Магамедрасулова, Гусарова, которого подозревают в государственной измене). НАБУ вообще умеет манипулировать и перекручивать факты, а работает без результатов. Еще на стадии конкурса в СБУ сказали: у нас есть такие и такие замечания, просим принять во внимание. Но никто этого не сделал", — говорит Загородний.

Отдельный вопрос касается кандидатов на должность. "А что, у них больше не было претендентов, что они взяли именно Цивинского?" — там же было много людей, спрашивает эксперт. "Это мутная история, где много манипуляций. И по "странному" стечению обстоятельств у нас повсюду побеждают кандидаты от НАБУ. И есть целая структура антикоррупционных активистов, которые все это поддерживают."

К тому же, отмечает Загородний, есть вопросы к международным экспертам, которые находятся в составе членов комиссии. "А что это за люди приехали к нам? Они проверку на предмет связей с Россией прошли?" – отмечает политолог. То, что к нам приезжают честные и неподкупные люди, это ложь, по мнению Загороднего.

Что будет дальше

"Я думаю, что нужен новый конкурс и новые кандидаты", — отмечает Тарас Загородний.

Согласно меморандуму МВФ, Украина должна была назначить директора БЭБ до конца июля. Дедлайн просрочено. На кону — $5 млрд помощи от МВФ, однако политолог говорит, что эти деньги запросто можно найти всередині країни. "Эту сумму можно закрыть, открыв экспорт оружия, например, или партии обложить налогами. Или ограничить импорт во время войны, чтобы валюта за границу не выходила. Китайские электрокары, на ввоз которых сейчас пошлины 0%, могут дать 48 миллиардов", — заключает политолог.

Напомним, в ДТП в Киеве пострадал руководитель детективов БЭБ. Делом будет заниматься Государственное бюро расследований.