НАБУ звільнило детектива за погану поведінку: хто він і що міг наробити (фото)

Дії співробітника унеможливили подальше проходження його служби в Бюро

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривоніс вирішив звільнити співробітника Головного підрозділу детективів. Причина полягає в тому, що стосовно нього надійшли скарги про неетичну поведінку, зокрема стосунки зі свідком у кримінальному провадженні.

Про це у середу, 25 червня, повідомили у пресслужбі НАБУ. Встановлено, що співробітник порушив вимоги першої частини 9 статті та першої частини 80 статті Кримінального процесуального кодексу України, а також першої частини 7 статті Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України.

"Його дії суперечили вимогам доброчесності, неупередженості та професійної поведінки, що унеможливило подальше проходження служби в Бюро", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ймовірно в цьому випадку йдеться про детектив НАБУ Станіслава Бравермана. Проте у пресслужбі ім’я не озвучували. Варто додати, що раніше "Телеграф" направляв до НАБУ запит про можливе порушення етичних норм детективом НАБУ Станіславом Браверманом, який, згідно з оприлюдненою у відкритому доступі інформації, міг вступити у близькі відносини з ключовим свідком у справі щодо Одеського аеропорту, що в такому разі могло б свідчити про конфлікти інтересів. Нам було повідомлено про проведення службового розслідування.

Станіслав Браверман

У НАБУ додали, що було зафіксовано надання суперечливих пояснень, відсутність належної співпраці з дисциплінарною комісією, спроби приховати порушення та безпідставне присвоєння грифу секретності власним поясненням. Тим самим було створено ризик для роботи дисциплінарної комісії, зокрема через обмеження доступу до матеріалів для одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ.

У зв’язку з цим директор НАБУ ініціював зміни до Кодексу професійної етики працівника бюро, щоб чітко відрегулювати відповідальність за дії, що ускладнюють або блокують внутрішні перевірки.

Також наголошується, що дисциплінарна комісія розглядає питання щодо застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного бюро. До її складу входять п’ять осіб, серед яких два представники громадськості, делеговані Радою громадського контролю при НАБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що віцепрем’єру — міністру єдності Олексію Чернишеву оголосили підозру в корупції.