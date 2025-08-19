Запропонував місце зустрічі із Зеленським? ЗМІ розкрили деталі розмови Путіна та Трампа

Ця пропозиція виглядала, щонайменше, дивною

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом запропонував зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві.

Про це повідомляє AFP із посиланням на власні джерела. Президент України відкинув цю пропозицію.

"Путін згадав Москву під час телефонної розмови в понеділок", — повідомило одне з цих джерел агентству AFP. За словами того ж джерела, президент України, який на той час перебував у Білому домі разом із європейськими лідерами, відповів "ні".

Де можуть зустрітися Путін та Зеленський

Після зустрічі Зеленського та лідерів ЄС з Дональдом Трампом у Білому домі питання місця зустрічі українського президента з Путіним стало особливо актуальним. Багато хто робить ставку на столицю Угорщини, але не все так однозначно. Політолог Єгор Брайлян зазначив, що зараз складно точно спрогнозувати, де можуть відбутися переговори, але вибір місця матиме символічне значення для всіх сторін. "Знаючи любов росіян до символізму, я вибирав би між Гельсінкі та Римом", — пояснив експерт.

Однак, за інформацією європейських дипломатів, угорська столиця сприймається як основний варіант для проведення переговорів. Хоча Кремль публічно не підтвердив домовленостей, урядовець адміністрації США заявив про можливість проведення переговорів у Будапешті. Ця зустріч може стати першою особистою зустріччю Зеленського та Путіна з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.