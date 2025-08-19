Несподіваний варіант: названо місто, де може відбутися зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Експерт розповів, у якому місті зійдуться дороги президентів

Після зустрічі Зеленського і лідерів ЄС з Дональдом Трампом у Білому домі питання місця зустрічі українського президента з Путіним стало особливо актуальним. Багато хто робить ставку на столицю Угорщини, але не все так однозначно.

Чому Будапешт — не найкращий варіант для такої зустрічі? Про це "Телеграфу" у матеріалі "Геополітичний квест: у якому місті перетнуться дороги Зеленського, Путіна та Трампа" розповів кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій Київського авіаційного інституту Єгор Брайлян.

Політолог зазначив, що зараз складно точно спрогнозувати, де саме можуть відбутися переговори, але вибір місця матиме символічне значення для всіх сторін. "Знаючи любов росіян до символізму, то я б вибирав між Гельсінкі та Римом", — пояснив Брайлян.

Єгор Брайлян

За його словами, Гельсінкі має особливе значення, оскільки там 50 років тому був підписаний заключний акт з безпеки та співробітництва в Європі. Рим теж підходить через недавні контакти Зеленського з Ватиканом.

Чому не Будапешт

Брайлян вважає малоймовірним проведення зустрічі у Будапешті, оскільки на це не погодиться Зеленський, а ймовірно, і Трамп. Експерт пояснив це тим, що у відносинах американського президента та угорського прем'єра Віктора Орбана немає "медового місяця".

"Орбан одночасно намагається грати і з Китаєм, а це ускладнює ситуацію для угорського прем'єра напередодні виборів", — зазначив політолог. Такі багатовекторні відносини Угорщини можуть не влаштовувати Трампа, який прагне чітких союзницьких позицій.

Для України проведення переговорів в Угорщині також може виглядати як поступка авторитарному режиму Орбана, який неодноразово блокував ініціативи ЄС щодо підтримки Києва.

Альтернативні варіанти

Окрім Гельсінкі та Риму, політолог розглядає можливість проведення зустрічі у Женеві. "Женева може бути, але все одно я розглядаю між Гельсінкі і Римом", — підсумував Брайлян.

За його словами, у Женеві може відбутися попередня зустріч між росіянами і американцями. Зустріч між США і Україною може пройти в Римі, а заключна тристороння — в Гельсінкі.

"Тобто місце зустрічі відіграє не дуже велику роль. Хоча росіяни люблять символізм, це зрозуміло", — зауважив експерт. Він підкреслив, що для Росії важливіше продемонструвати, що вона бере участь у ключових переговорах на рівних з США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якій з країн ЄС дружба з Кремлем важливіша за принципи. Ймовірно, там і відбудеться зустріч Зеленського з Путіним.